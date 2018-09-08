Валерия Леонтьева увезли с «Новой Волны» на скорой: артист тяжело болен

Во время песенного конкурса "Новая Волна" в российском городе Сочи известному исполнителю Валерию Леонтьеву внезапно стало плохо, артисту срочно вызвали "скорую". Сам Леонтьев объяснил организаторам конкурса свое отсутствие на концерте обострившейся пневмонией, пишет Lifestyle.

Из-за болезни Валерий Леонтьев не смог принять участие в творческом вечере Ирины Аллегровой. "Врачи запретили мне петь", — сообщил 69-летний певец изданию Super.

В данный момент у сочинского отеля, где остановился Леонтьев, дежурит неотложка.

Напомним, Валерий Леонтьев рассказал о том, как справляется с депрессиями, когда планирует уходить со сцены, как искал дрова на первом выступлении, о свидании с женой в Испании и том, как ему удалось приструнить журналистов.