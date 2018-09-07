Вот почему этот популярный сорт яблок — самый худший в мире!

Вот что пишет об этом Slate: сам по себе сорт Ред Делишес представляет собой парадокс. Это яблоко красивое, но неаппетитное, самое массовое, но наименее популярное в Штатах. Действительно, Ред Делишес напоминает яблоко из хорошо нарисованного мультика: яркое, блестящее, идеальной формы…

И совершенно невкусное. Мало того, что оно слишком сладкое, как слегка переспелая дыня; так еще и шкурка у него довольно жесткая. Кроме того, надо признать: оно практически лишено аромата, пишет Лифтер.

Интересно, что и распространение Ред Делишес имеет довольно специфическую причину. В американском сельском хозяйстве середины–конца XX века преобладала тенденция предпочитать стойкие и красивые сорта фруктов хрупким, кривым и вкусным.

Красота и несъедобность Ред Делишес свойственны многим современным продуктам из супермаркета

Они кажутся нам «здоровыми» и «полезными», потому что мы привыкли, что свежие фрукты и овощи — это хорошо, мы кормим ими детей и через силу запихиваемся сами, но на самом деле в них нет ни вкуса, ни пользы.

Для того чтобы эти яблоки выглядели лучше и красивее, производители часто используют специальные средства (воски), покрывающие их поверхность. Чаще всего это шеллак — природная смола, полученная из помёта насекомых-червецов.

Благодаря этому у яблок появляется характерный блеск, а кожура становится устойчивой к «синякам». Кроме того, увеличивается срок годности: воск защищает от ранней порчи. Поэтому фрукты хранятся гораздо дольше.

Для «приукрашивания» яблок также применяют карнаубский воск, полученный из листьев бразильских пальм.

Как шеллак, так и карнаубский воск используются не только в пищевой промышленности, но и при производстве полировочных восков для напольных покрытий и автомобилей.

Вот пара способов его снять. При выращивании «идеально красивых» яблок Ред Делишес неизбежно используют пестициды, которые защищают урожай от вредителей. Сильные химические оказывают своё влияние на продукты.

Пестициды загрязняют не только землю, воздух и воду — они также накапливаются и в плодах, ставя под угрозу ваше здоровье. Хотя негативные последствия пестицидов проявляются не сразу, регулярное попадание их в организм через некоторое время приводит к серьёзным проблемам со здоровьем.

Всё это однозначно свидетельствует, что падению популярности Ред Делишес можно только порадоваться.

Да здравствует Гала! Хотя ещё лучше — покупать фермерские (крестьянские) яблоки, столь «некрасивые», сколь и полезные. Не говоря уж об ароматности…