Жительница Пярну впустила на ночлег этих подростков, но дальше случилось ужасное

«Я всегда была настоящей поклонницей фестиваля Weekend. Три года. Мне нравится этот пляжный бит, доносящийся издалека, этот запах Weekend, веселье на улицах и так далее. Но не в этот раз...»

По словам женщины, на время фестиваля Weekend она согласилась приютить у себя в летнем домике компанию таллиннских подростков из восьми человек. Они красивые, высокие, стройные и в отличной физической форме. У них модные прически, одеты с иголочки. Когда женщина их встречала, глаза парней сверкали, в них горела приветственная фраза: «Здравствуйте!» Но и традиционное столичное: «Мы из Таллинна, мы платим».

«Для парней был отдельный маленький домик с пятью кроватями, а для троих были приготовлены удобные матрасы на полу. Естественно, с постельным бельем. Но когда они это увидели, готовы были в обморок упасть...» - рассказывает женщина.

Тогда один парень сел на кровать, прижав портфель к груди, и спросил дрожащим голосом у друзей: «И что будем делать?!» Другой сел на корточки и чуть ли не в слезах сказал: «Я даже не знаю, нам всем обещали кровати, а мы должны спать на полу. Еще и за такие деньги?!»

Женщина уже решила после такого в следующем году написать на своем доме табличку: «Это размещение. Ближайший Hilton находится в 132 километрах».

Лийманди не стала всё это слушать и быстро ушла. Ей обещали, что парни не пьют, не курят, примерно себя ведут. Но не тут-то было...

«Они курили, матерились, орали на всю улицу. И отличное применение мозга. Он руководит пальцами, которые всё время в телефоне. И даже если у тебя нет телефона, конечно же, ты не додумаешься опустошить пепельницу, выбросив "бычки" в стоящую рядом урну», - жалуется хозяйка.

Несколько часов тишины, когда парни ушли на пляж, где уже шел фестиваль Weekend. Женщина только заварила чай и надела халат, как парни вернулись. Компанией из 30 человек. Они вели себя отвратительно, хозяйке дома было страшно выходить на улицу. Ребята танцевали прямо на столах. Музыка играла так громко, что беруши не помогли бы. Мужу хозяйки пришлось идти на улицу и всех успокаивать. Один парень очень извинялся.