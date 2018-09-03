Крик души читателя: жена ушла через четыре месяца после свадьбы. Что делать?

«Мы с женой в браке 8 месяцев. Все было хорошо, но потом начались ссоры, я много на неё давил, видимо, ей это надоело, и она сказала, что нам нужен тайм-аут. Прошло около 10 дней, я ей звоню, говорю: «Давай встречаться. Поговорим, решим все». В итоге я приехал, мы мирно поговорили, я спросил, чего она хочет. Она говорит: «Хочу разводиться, потому что я тебя не люблю, видеть тебя не хочу». Ну, в общем, я взял вещи и уехал.

Мы с ней не живем уже 4 месяца, она не пишет, не звонит, живёт в другом городе, я ей решил позвонить тут на днях, хотел встретится, но ей и некогда было, и она сказала: «Не вижу смысла в этом, я от тебя ничего не хочу, никакой помощи». Я ещё немного подождал и позвонил, поговорил с ней, сказал: «Либо мы вместе, либо мы разведемся с тобой, я тебе даю время, думай, потому что надоело вот эта неопределённость. Давай, начнём новые здоровые отношения». И на этом всё, сама с разводом не спешит, видимо, ждёт, когда годовщина свадьбы будет, и потом уже все. Ей 23 года, мне 27, за все время разлуки не звонила, не писала, просто тишина. Друзья, что посоветуете? Хочу вернуть её, люблю её, сама на контакт вообще не идёт», - пишет Вячеслав.