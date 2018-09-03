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Чем чаще вы ходите в отпуск, тем дольше будете жить! Вот сколько надо отдыхать

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Отпуск. Снимок иллюстративный.

ФОТО: matej kastelic/PhanterMedia/Scanpix

По данным нового исследования, опубликованного Itv, более продолжительный отпуск может помочь вам жить дольше. Он должен длиться не менее трех недель.

Исследователи говорят, что здоровой диеты и регулярных физических упражнений недостаточно, когда дело доходит до снятия стресса.

40-летнее исследование показало, что пациенты, которые ежегодно отдыхали не меньше трех недель, жили дольше.

Здоровый образ жизни не компенсирует стресс от напряженной работы. Именно отпуск помогает человеку снять стресс», - сказал профессор Штондберг из Университета Хельсинки в Финляндии.

В исследовании, которое началось в 1970-х годах, участвовало 1222 мужчин среднего возраста, родившихся между 1919 и 1934 годами, которым грозили сердечные заболевания, из-за таких факторов, как высокое кровяное давление, курение или избыточный вес.

Половина испытуемых должны были делать упражнения, придерживаться здорового питания и веса, и прекратить курить, в то время как второй группе не давали никаких дополнительных советов, кроме ежегодного трехнедельного отдыха.

Те, кто отдыхал менее трех недель каждый год, на 37% чаще умирали молодыми в течение следующих 30 лет даже при соблюдении здорового образа жизни.

Ущерб, вызванный интенсивной работой, был сконцентрирован в подгруппе мужчин с более коротким ежегодным отпуском. В нашем исследовании люди с более короткими каникулами работали больше и спали меньше, чем те, кто отдыхал дольше.

Вывод: отдыхайте продолжительное время, а не делите отпуск на короткие отрезки. А как часто отдыхаете вы? 

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