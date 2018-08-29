Прекрасна и естественна: Полина Гагарина покаталась на лодке

«Сегодня чудесный день», — подписала артистка кадр, на котором позирует в надувной лодке в нежном платье и с веслом в руках. Внимательные поклонники рассмотрели, что на снимке Полина запечатлена без макияжа, а также восхитились ее «бесконечными ногами».