Прекрасна и естественна: Полина Гагарина покаталась на лодке

31-летняя Полина Гагарина проводит время на природе: певица отправилась отдыхать на дачу у озера, откуда поделилась атмосферным фото, пишет Леди.Mail.ru.
«Сегодня чудесный день», — подписала артистка кадр, на котором позирует в надувной лодке в нежном платье и с веслом в руках. Внимательные поклонники рассмотрели, что на снимке Полина запечатлена без макияжа, а также восхитились ее «бесконечными ногами».
«Без макияжа совсем другой вид», «Божественные ножки», «Без мейка, как девчушка», «Сладконожка», «Ноги, ноги... Какие бицепсы!», «Очаровательная», «Очень красивая милая, нежная», «Красивое платьице. Словно нимфа!» — написали они.
Отметим, что внешность и фигуру Полины часто обсуждают в Сети, а певица регулярно выкладывает в свой микроблог снимки в откровенных нарядах и купальниках.