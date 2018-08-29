Ср, 29.08.2018
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Прекрасна и естественна: Полина Гагарина покаталась на лодке

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Полина Гагарина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

31-летняя Полина Гагарина проводит время на природе: певица отправилась отдыхать на дачу у озера, откуда поделилась атмосферным фото, пишет Леди.Mail.ru.

«Сегодня чудесный день», — подписала артистка кадр, на котором позирует в надувной лодке в нежном платье и с веслом в руках. Внимательные поклонники рассмотрели, что на снимке Полина запечатлена без макияжа, а также восхитились ее «бесконечными ногами».

 

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«Без макияжа совсем другой вид», «Божественные ножки», «Без мейка, как девчушка», «Сладконожка», «Ноги, ноги... Какие бицепсы!», «Очаровательная», «Очень красивая милая, нежная», «Красивое платьице. Словно нимфа!» — написали они.

Отметим, что внешность и фигуру Полины часто обсуждают в Сети, а певица регулярно выкладывает в свой микроблог снимки в откровенных нарядах и купальниках.

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