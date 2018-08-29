11 неожиданных вещей, незнание которых может испортить ваш отдых за границей

Всем нам хорошо известна фраза: «незнание закона не освобождает от ответственности». Пожалуй, опаснее всего это выражение может быть во время путешествия по разным странам, ведь если с законами родной страны мы более или менее знакомы, то вот нюансы правовых аспектов других государств чаще всего не знаем совершенно. Именно поэтому, чтобы не омрачить свой отпуск штрафом или куда более серьезным наказанием, мы так настойчиво каждый раз рекомендуем изучать законы и культурные особенности чужой страны заранее перед поездкой. Или хотя бы возьмите на заметку эти маленькие советы по поведению в разных частях мира! Пишет Travelask.ru.