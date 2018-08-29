11 неожиданных вещей, незнание которых может испортить ваш отдых за границей

Всем нам хорошо известна фраза: «незнание закона не освобождает от ответственности». Пожалуй, опаснее всего это выражение может быть во время путешествия по разным странам, ведь если с законами родной страны мы более или менее знакомы, то вот нюансы правовых аспектов других государств чаще всего не знаем совершенно. Именно поэтому, чтобы не омрачить свой отпуск штрафом или куда более серьезным наказанием, мы так настойчиво каждый раз рекомендуем изучать законы и культурные особенности чужой страны заранее перед поездкой. Или хотя бы возьмите на заметку эти маленькие советы по поведению в разных частях мира! Пишет Travelask.ru.
- В Бурунди не стоит бегать по утрам. Как бы странно это ни звучало, но здесь бег трусцой считается актом войны и может грозить вам тюрьмой.
В Малайзии не носите желтое. По законам этой страны желтый является символом протеста, а потому любого в футболке этого цвета могут взять под стражу.
На Барбадосе, Ямайке, Гренаде, Доминике и Сент-Люсии не надевайте одежду и аксессуары в стиле милитари. Цвет хаки здесь имеют право носить лишь военные.
В Таиланде не следует садиться в машину в купальнике или плавках. Чтобы не получить штраф, не забывайте надевать шорты и футболку, уходя с пляжа.
В Италии не ходите в сланцах. Пляжная обувь в этой стране официально вне закона, поскольку создает много шума.
В Канаде не стоит свистеть. Здесь в городе Петролия за свист вы можете лишиться кругленькой суммы. И дело вовсе не в известной всем примете, просто здесь это запрещено законом.
В Италии не играйте в мяч и не стройте песчаных замков. В городе Эраклея решили запретить любые игры с мячом, а также возведение замков из песка, поскольку это мешает остальным отдыхать.
В Саудовской Аравии не отпускайте мужчину одного в супермаркет. В Эр-Рияде существует жесткое правило, запрещающее одиноким мужчинам заходить в крупные магазины. Таким образом правительство защищает нравственные и моральные устои местных женщин.
В ОАЭ не делайте селфи. В мусульманских странах запрещается снимать местных жителей, а на некоторых пляжах крупнейшего города ОАЭ Дубая нельзя фотографировать даже себя и свою семью.
Не берите с собой в Кению полиэтиленовые пакеты. В африканской стране запрещается их как ввозить, так и использовать. За нарушение этого правила вам могут выписать штраф до 38 тысяч долларов.
- В Колумбии не используйте Uber, за это грозит штраф. Но если все-таки решите рискнуть, то всегда садитесь на переднее сиденье, чтобы вас лишний раз не останавливала полиция.