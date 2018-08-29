Стопы ног. О каких недугах они могут рассказать? Шесть признаков болезни

Вдобавок к тому, что стопы содержат четверть всех костей, они удерживают весь вес тела. В них содержится не менее 33 суставов, 100 связок, мышц и сухожилий, а также неисчислимое количество нервов и кровеносных сосудов, которые соединяются с сердцем, позвоночником и головным мозгом.

Принимая во внимание всё сказанное, неудивительным будет то, что когда со стопами что-то не так, с большой вероятностью в организме тоже имеются неполадки.

Рассмотрим наиболее распространённые недуги, которые можно определить по стопам ног.

1. Спазмы стопы

Если у вас бывают спазмы стопы, это может указывать на определённый дефицит в организме.

Спазмы могут быть вызваны обезвоживанием, которое возникает в результате того, что мышцы не получают достаточно кислорода.

Ещё одной причиной может быть дефицит или дисбаланс электролитов и питательных веществ в организме.

Если вы испытываете спазмы во время ходьбы, это может указывать на проблему с циркуляцией.

2. Увеличенный большой палец стопы

Подагра является наиболее распространённым видом воспалительного артрита у мужчин, и она может приводить к тому, что большой палец ноги краснеет, становится горячим, опухает и сильно болит.

Подагра возникает из-за избытка мочевой кислоты, скапливающейся в тканях тела и его жидкостях.

Люди с лишним весом и ожирением находятся в группе повышенного риска подагры.

3. Холодные стопы

Чрезмерно холодные стопы могут говорить о проблемах с циркуляцией, диабете, гипотиреозе (заболевание щитовидной) или анемии.

Если ваши стопы меняют цвет с красного на белый и синий, это может указывать на сужение кровеносных сосудов, когда нервы чрезмерно чувствительно реагируют на холод (Болезнь Рейно).

4. Опухшие стопы

Отёк стоп может указывать на ряд проблем со здоровьем, и если у вас имеется этот симптом, то настоятельно рекомендуется провериться у врача – в некоторых случаях это состояние может угрожать жизни.

Плохая циркуляция связанная с сердечной недостаточностью, заболевания почек или печени – всё это может приводить к отёку стоп, также как и венозный тромбоз (сгусток крови), лимфатический застой и целлюлит.

5. Ногти на пальцах ног нездорового цвета

Такие заболевания как туберкулёз, желтуха, заболевания щитовидной и даже синусит могут приводить к пожелтению ногтей.

Жёлтые ногти также могут указывать на бронхоэктазию, заболевание лёгких, которое приводит к затруднению дыхания.

6. Покалывание

Нарушения циркуляции, повреждение периферической нервной системы, и ряд других заболеваний могут приводить к онемению или покалыванию в стопе.

Диабетики, которые имеют высокий уровень сахара в крови продолжительное время, могут иметь повреждение нервов, которое приводит к покалыванию в стопе.