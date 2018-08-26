Юлии Началовой потребовалась срочная ампутация груди

Известная певица Юлия Началова стала героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказала о том, как едва не стала жертвой пластической хирургии.
Первые серьезные проблемы со здоровьем у артистки начались после замужества, в 19 лет. По ее словам, ради мужа Дмитрия Ланского она довела себя до анорексии, а произошло это «в силу возраста и глупости». Певица остановилась только после предупреждения врачей о том, что у женщины никогда не будет детей. Только после этого она остановилась и приняла решение о разводе.
«Я остановилась лишь после того, как врач сказал, что у меня не будет детей. В тот же момент я пообещала себе, что после не буду худеть и обязательно стану мамой», — заявила Началова. Но на этом проблемы со здоровьем не кончились.
Началова решила увеличить свою грудь, вставив имплантаты. Врачи предупреждали ее об опасности операции из-за особенностей ее организма, но она не послушалась и увеличила грудь.
Имплантаты не прижились. Певице пришлось перенести несколько сложных операций, чтобы избавиться от мучившей ее силиконовой груди. Воспаление привело к заражению крови. Из-за этого у нее нарушилось функционирование почек и развилась подагра, сопровождаемая болевым синдромом и воспалениями.
Врачи смогли спасти артистку. Но, полностью здоровье так и не удалось восстановить. В настоящий момент Началова воспитывает единственную дочь Веру, отцом которой является футболист Евгений Алдонин.