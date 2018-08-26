Юлии Началовой потребовалась срочная ампутация груди

Первые серьезные проблемы со здоровьем у артистки начались после замужества, в 19 лет. По ее словам, ради мужа Дмитрия Ланского она довела себя до анорексии, а произошло это «в силу возраста и глупости». Певица остановилась только после предупреждения врачей о том, что у женщины никогда не будет детей. Только после этого она остановилась и приняла решение о разводе.