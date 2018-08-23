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Наташа Королева со скандалом сорвала шоу Андрея Малахова

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Наташа Королева.

ФОТО: Karpushkina Yelizaveta / ITAR-TASS

На шоу «Привет, Андрей!» произошел громкий скандал. Виновницей его стала известная певица Наташа Королева.

Телеведущий планировал снять программу, посвященную Королевой. Однако в последний момент шоу пришлось отменить.

«"Привет, Андрей!" предполагает не только беседы с главной героиней, но и выступления. Наташе предложили петь песни исключительно Игоря Николаева, но она заявила, что хочет исполнять только новые хиты», – цитирует собственный источник Sobesednik.

Капризной артистке отказали. Поняв, что на уступки ей идти не хотят, Королева прийти на программу отказалась. В результате все приглашенные гости остались дома. Среди них – юморист Владимир Винокур, певец Стас Михайлов, журналист Отар Кушанашвили и Игорь Николаев. 

В свою очередь певица уверяет, что телевизионный бенефис пришлось отменить по другой причине. По ее словам, программа не состоялась, потому что произошла загвоздка с гостями.

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