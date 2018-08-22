Десять ситуаций, которые всех бесят в сексе

1. Когда партнёр сбегает после оргазма

Секс — это не марафон и уж точно не игра в одни ворота. Понятно, что кто-то может финишировать первым, но это не повод стремительно прощаться или засыпать, пишет Lifehacker.ru.

Всегда можно передохнуть, продолжая ласкать партнёра, а затем с новыми силами ринуться в бой. Или довести дело до конца другими способами.

Сворачивать процесс, получив своё, — это не только эгоистично, но и грубо.

2. Когда партнёр увиливает от орального секса

Нет закона, обязывающего нас засовывать что-либо в рот. Но есть негласное правило: в сексе нужно и брать, и отдавать, причём с радостью.

Если партнёр не хочет делать минет или куннилингус, потому что «эти гениталии такие мерзкие», то и сам не вправе рассчитывать на оральные ласки.

3. Когда партнёр отказывается предохраняться

Вы верите, что он прекрасный человек. Вы знаете, что без презерватива будет круче. Но заболеть или внезапно стать родителем совсем не хочется. И любая дискуссия на эту тему вызывает одно желание — указать на дверь.

4. Когда возникают ненужные чувства

Можно сколько угодно твердить, что «это просто секс», но даже самый ярый прагматик в минуту после оргазма почувствует что-то вроде любви. В итоге отношения, задуманные как приятное развлечение, становятся сложными и болезненными. Бесит? Дико.

5. Когда партнёр не может посмеяться

Человеческое тело способно на массу нелепых звуков и трюков. И в них нет ничего ужасного. А вот если кто-то не может нормально воспринять такие естественные моменты, это уже напрягает.

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Готовность вместе посмеяться объединяет людей, расслабляет и толкает на новые эксперименты. В конце концов в постели резвятся, шалят, играют, но никак не отстаивают звание самого серьёзного человека на планете.

6. Когда партнёр имитирует оргазм

Во-первых, в очевидно поддельные оргазмы а-ля оперная дива на электрическом стуле никто не верит. Из-за них возникает ощущение, что вас считают простофилей, который может повестись на дешёвый спектакль.

Во-вторых, талантливая имитация в будущем выходит боком.

Вы-то уже мните себя половым гигантом, а новый, более искренний партнёр легко разрушит сладкую иллюзию и пошатнёт самооценку.

7. Когда партнёр не заботится о гигиене

Быть потным и вонючим допустимо во время спонтанного секса после тренировки. Но не постоянно. Помыться не так сложно, особенно если твоё тело сейчас будет целовать человек, который тебе вроде как нравится.

8. Когда партнёр повторяет ошибки из порно

Нет, эти позы на самом деле неудобные, нет, люди не разогреваются по щелчку, нет, плевка на ладонь недостаточно для успешного проникновения. Те же, кто продолжает верить в эти мифы из порно, вызывают смесь раздражения и недоумения: неужели они только смотрели на секс, а не занимались им?

9. Когда партнёр «случайно» делает то, о чём не договаривались

Никто «случайно» не переходит к анальному сексу или БДСМ-сессии. Некоторые вещи нужно обговаривать заранее. И оправданий тут быть не может.

10. Когда партнёр не видит и не слышит

Хороший любовник пытается понять, что вам нравится. Плохой прёт напролом, несмотря на ваши слова и недовольное выражение лица.