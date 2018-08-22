Это спасет вам жизнь! Почему во многих авто нельзя надевать чехлы на передние сиденья?

Но в последнее время встретить чехлы на сиденьях автомобиля можно не так часто. Во-первых, это связано с тем, что и внешний вид сидений и удобство их использования без чехлом гораздо удобнее. Взять даже недорогие автомобили из отечественного производства, вполне приятный внешний вид и относительно удобная посадка.

Но есть еще один важный момент, который не позволяет надевать какие-либо посторонние аксессуары на сиденья, и именно об этом мы и поговорим ниже.

Почему чехлы не стоит надевать в большинстве автомобилей?

Думаю, что многие из вас уже догадались, что самая главная причина - безопасность водителя и пассажиров. Многие спросят, а причем тут чехлы? Дело в том, что даже в бюджетных машинах B-класса уже часто в базовых комплектациях установлены подушки безопасности не только фронтальные - в руле и панели, но и боковые.

А вот и те самые места боковых AirBag, чтобы всё встало на свои места:

Как видно из представленного фото выше, подушки располагаются в боковых частях спинки сиденья и если во время столкновения на креслах будут чехлы, то они не дадут нормально открыться подушкам, что может привести к серьезным травмам при аварии.

Есть конечно специальные чехлы, и обычно это именно оригинальный аксессуары от производителя, которые предусматривают специальные отверстия по бокам для нормального функционирования систем безопасности.