Не стоит загружать себя делами - гороскоп на 22 августа

Овен

Наиболее удачным этот день будет для Овнов, заранее определившихся с планами и решивших все подготовительные вопросы. Не нужно рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств или на то, что вам случайно «подвернется что-нибудь интересненькое». Подарков вам судьба сегодня не подготовила, но шанс добиться некоторых благ весьма велик, стоит лишь немного поднапрячься, чтобы их получить.

В отношениях с любимым человеком вам придется искать «золотую середину» между чрезмерной инициативностью и полной покорностью: обе крайности одинаково плохи. Разрядить ситуацию отлично помогло бы чувство юмора, но оно сегодня может вам изменить.

Телец

Тельцам хочется отдыха и покоя, но ситуация требует активных действий. Вы наверняка будете в центре внимания, даже если предпочитаете оставаться в тени и спокойно заниматься своим делом. Окружающие не раз обратятся к вам за советом или информацией, и лишь ваше безграничное терпение позволит не отвечать на бесконечные расспросы грубостью. Если вы цените свое время, старайтесь не вступать в дискуссии – разговоров сегодня будет много, а вот толку от них не будет вовсе.

На ваши плечи возложена ответственность за решение едва ли не всех домашних проблем. Тот, кто попытается скинуть этот груз, должен быть готов к откровенной и не очень приятной беседе с родственниками; со временем мир восстановится и вы сможете вздохнуть спокойно.

Близнецы

Трудный день для тех, кто планирует заниматься решением серьезных проблем. От вас требуются сосредоточенность и внимание, некоторые дела оказываются сложнее, чем можно было предположить, откладывается решение вопросов, которые для вас важны. Совершив неожиданные для окружающих поступки, вы навлечете на свою голову немало упреков и критики.

Увы, и личная жизнь не радует. Вопреки вашим ожиданиям, проблемы в романтических отношениях не решаются сами собой, да и любимый человек не спешит вам на помощь. Друзья и родственники охотно посочувствуют вам, да и на советы не поскупятся, но последовать полученным рекомендациям смогут не все.

Рак

Раки ощущают усталость, им сложно бороться со стремлением забыть о делах и обязанностях и предаться отдыху. Вам пошла бы на пользу небольшая развлекательная поездка; можно навестить друзей или родственников, живущих далеко, выбраться на природу. Но нельзя и откладывать решение бытовых проблем: сосредоточьтесь, чтобы справиться с ними поскорее. Финансовое положение вполне благоприятно, можно побаловать себя и близких.

Отношения с любимым человеком не назовешь гармоничными, сохранять мир удается не всем, и усилия для этого требуются значительные. Старайтесь не поддаваться на невольные провокации близких людей и не позволяйте мимолетным обидам надолго задерживаться в вашем сердце.

Лев