Не стоит загружать себя делами - гороскоп на 22 августа

Этот день связан со снижением деловой активности, поэтому многие склонны к безделью, напрасной трате времени, предупреждает Dvorec.
Овен
Наиболее удачным этот день будет для Овнов, заранее определившихся с планами и решивших все подготовительные вопросы. Не нужно рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств или на то, что вам случайно «подвернется что-нибудь интересненькое». Подарков вам судьба сегодня не подготовила, но шанс добиться некоторых благ весьма велик, стоит лишь немного поднапрячься, чтобы их получить.
В отношениях с любимым человеком вам придется искать «золотую середину» между чрезмерной инициативностью и полной покорностью: обе крайности одинаково плохи. Разрядить ситуацию отлично помогло бы чувство юмора, но оно сегодня может вам изменить.
Телец
Тельцам хочется отдыха и покоя, но ситуация требует активных действий. Вы наверняка будете в центре внимания, даже если предпочитаете оставаться в тени и спокойно заниматься своим делом. Окружающие не раз обратятся к вам за советом или информацией, и лишь ваше безграничное терпение позволит не отвечать на бесконечные расспросы грубостью. Если вы цените свое время, старайтесь не вступать в дискуссии – разговоров сегодня будет много, а вот толку от них не будет вовсе.
На ваши плечи возложена ответственность за решение едва ли не всех домашних проблем. Тот, кто попытается скинуть этот груз, должен быть готов к откровенной и не очень приятной беседе с родственниками; со временем мир восстановится и вы сможете вздохнуть спокойно.
Близнецы
Трудный день для тех, кто планирует заниматься решением серьезных проблем. От вас требуются сосредоточенность и внимание, некоторые дела оказываются сложнее, чем можно было предположить, откладывается решение вопросов, которые для вас важны. Совершив неожиданные для окружающих поступки, вы навлечете на свою голову немало упреков и критики.
Увы, и личная жизнь не радует. Вопреки вашим ожиданиям, проблемы в романтических отношениях не решаются сами собой, да и любимый человек не спешит вам на помощь. Друзья и родственники охотно посочувствуют вам, да и на советы не поскупятся, но последовать полученным рекомендациям смогут не все.
Рак
Раки ощущают усталость, им сложно бороться со стремлением забыть о делах и обязанностях и предаться отдыху. Вам пошла бы на пользу небольшая развлекательная поездка; можно навестить друзей или родственников, живущих далеко, выбраться на природу. Но нельзя и откладывать решение бытовых проблем: сосредоточьтесь, чтобы справиться с ними поскорее. Финансовое положение вполне благоприятно, можно побаловать себя и близких.
Отношения с любимым человеком не назовешь гармоничными, сохранять мир удается не всем, и усилия для этого требуются значительные. Старайтесь не поддаваться на невольные провокации близких людей и не позволяйте мимолетным обидам надолго задерживаться в вашем сердце.
Лев
День не назовешь легким: все идет не так, как хотелось бы, обостряются противоречия в отношениях с близкими, любимый человек занимает позицию, которую вам крайне трудно понять и принять. Наберитесь терпения – решительные действия не приведут ни к чему хорошему. Приятной неожиданностью станет знакомство с особой, разделяющей ваши интересы и увлечения, а также основные жизненные принципы. Общение может быть недолгим, но полезным для вас окажется обязательно!
Полагайтесь на свою интуицию, составляя план действий на день – именно она подскажет, какие предложение и приглашения можно принять, а от каких лучше отказаться. Финансовое положение может ухудшиться, если вы не пересмотрите структуру расходов.
Дева
У Дев найдется немало поводов для беспокойства, а некоторое легкомыслие, свойственное сегодня представителям данного знака, помешает им сосредоточиться на решении важных проблем. Не откладывайте дела в долгий ящик; правильно спланировав свой день, вы не только многое успеете, но и сможете избежать неприятностей в будущем. Возможны серьезные расходы, в том числе и незапланированные.
Проводов для ссор с любимым человеком будет немало, и вряд ли вы захотите всегда идти на уступки. Назревает конфликт, для улаживания которого потребуются уступки с обеих сторон. Порадуют встречи с друзьями, оставит приятные впечатления посещения ночного клуба или иного увеселительного заведения.
Весы
Нейтральный день, ощущается влияние как положительных, так и отрицательных тенденций, поэтому настроение может быть нестабильным. Можно и нужно делать покупки или принимать решения, касающиеся будущих расходов, планировать бюджет. Домашние дела отнимут несколько больше времени, чем вы ожидали, и не все проблемы удастся решить.
Хороший день для поездок. Влюбленным стоит путешествовать вместе – это позволит избежать ссор и взаимных обид. Хорошо пройдут встречи с родственниками и семейные праздники, однако звезды обещают приятные сюрпризы и тем, кто выберет другие виды досуга. Высокий жизненный тонус позволяет не опасаться ни недомоганий, ни чрезмерных нагрузок.
Скорпион
День испытаний и тревог. Порой возникнет желание бросить все и отдохнуть, в корне изменив свои планы на будущее, отказавшись от задуманных дел; не торопитесь совершать опрометчивые поступки, и тем более – вступать в споры с влиятельными людьми. О проявленной сегодня бестактности вы позже пожалеете, но, увы, исправить что бы то ни было будет трудно. Финансовое положение нестабильно, воздержитесь от необязательных расходов и незапланированных покупок.
В отношениях с любимым человеком могут возникнуть трудности из-за вашей горячности, нежелания считаться с чужими интересами. Любители настоять на своем любой ценой испортят настроение не только окружающим, но и себе.
Стрелец
День приятных встреч, веселых вечеринок и интересных знакомств. Однако свойственные вам общительность и стремление к новым впечатлениям могут стать причиной ссоры с любимым человеком – возможны критические замечания в ваш адрес, проявления ревности, упреки в легкомыслии. Можно исправить ситуацию, проявив ответственность, рассудительность и готовность заняться серьезными делами, однако вряд ли у вас возникнет такое желание.
Будьте осторожнее в поездках, ваша невнимательность может обойтись дорого. Однако неудачи обойдут стороной тех, кто путешествует вместе с родственниками или просто хорошо знакомыми людьми. Некоторое снижение жизненного потенциала может привести к ухудшению самочувствия.
Козерог
День глубоких и приятных эмоциональных переживаний. У вас есть шанс завязать новые знакомства или просто отлично провести время в прекрасной компании, а стабильное финансовое положение позволяет не ограничивать себя в развлечениях. Влюбленные будут отлично понимать друг друга, а семейные пары без труда справятся с решением проблем, которые долгое время не хотели даже обсуждать.
Не стоит в этот день оправляться в дорогу или браться за дела, требующие серьезных физических усилий. Ваше здоровье уязвимо, и к потребностям своего организма стоит отнестись внимательно. Возможны головные боли, бессонница. Избегайте стрессовых ситуаций, старайтесь не принимать мелкие профессиональные трудности близко к сердцу.
Водолей
Натурам мечтательным предстоит встреча с суровой реальностью, а бескомпромиссным практикам – знакомство с материями тонкими и возвышенными. В любом случае, этот день обещает получение нового жизненного опыта. Приятно, что вы сможете открыть в себе новые таланты и способности, которые, к тому же, будут высоко оценены окружающими. Заняться повседневными и бытовыми делами смогут, пожалуй, только обладатели железной силой воли – остальным не устоять перед соблазнами, в которых не будет недостатка.
Романтическое увлечение может показаться легкомысленным, но новому знакомому удастся затронуть тайные струны вашей души. Старайтесь наслаждаться происходящим, не строя далеко идущих планов. Влюбленные Водолеи непременно найдут способ порадовать свою «половинку».
Рыбы
Наступил подходящий момент для того, чтобы принять важное решение, определиться с планами на будущее. В этот день можно начинать учебу или приступать к исполнению новых обязанностей, однако для проведения важных переговоров и встреч, от которых многое может зависеть, он категорически не подходит. Поездки будут результативными, однако некоторых сложностей в пути избежать не удастся. Хороши финансовые перспективы, денежные поступления будут значительными и своевременными.
Найти общий язык с близкими будет непросто, разногласия с любимым человеком становятся все более серьезными. Обдумайте сложившуюся ситуацию: возможно, отказываясь от поиска компромиссного решения, вы сами загоняете себя в угол. Уязвленное самолюбие – далеко не лучший советчик в сердечных делах.