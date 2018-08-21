Дмитрий Тарасов показал лицо дочери крупным планом

Для Насти дочь Милана – первый долгожданный ребенок, а для Дмитрия – второй. Недавно они крестили малышку, а сегодня показали первые фото, сделанные во время крестин. Дмитрий подписал снимок так: «Теперь наша принцесса под надежными крыльями ангела-хранителя и под покровительством. Все прошло очень атмосферно». На фото можно рассмотреть лицо Миланы, пишет 7d.org.ua.