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Дмитрий Тарасов показал лицо дочери крупным планом

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Дмитрий Тарасов после окончания матча в Стамбуле.

ФОТО: STR/AFP

Чуть более месяца назад Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями. 

Для Насти дочь Милана – первый долгожданный ребенок, а для Дмитрия – второй. Недавно они крестили малышку, а сегодня показали первые фото, сделанные во время крестин. Дмитрий подписал снимок так: «Теперь наша принцесса под надежными крыльями ангела-хранителя и под покровительством. Все прошло очень атмосферно». На фото можно рассмотреть лицо Миланы, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

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