Видео: Дмитрий Тарасов с женой и ребенком приехал на пресс-конференцию Ольги Бузовой

И пока они ждали Бузову, в ресторане неожиданно появился бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко, их дочерью Миланой, мамой Тарасова и сестрой Насти. Многие считают, что семейство Тарасовых решило поквитаться с Ольгой и показать «карьеристке» настоящую идиллию, пишет 7d.org.ua.