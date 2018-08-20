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  • Видео: Дмитрий Тарасов с женой и ребенком приехал на пресс-конференцию Ольги Бузовой

Видео: Дмитрий Тарасов с женой и ребенком приехал на пресс-конференцию Ольги Бузовой

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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

ФОТО: Instagram Дмитрия Тарасова

Сегодня в московском ресторане «Чайка» запланирована пресс-конференция Ольги Бузовой по случаю премьеры шоу «Замуж за Бузову». В ресторан стягиваются журналисты всех ведущих СМИ.

И пока они ждали Бузову, в ресторане неожиданно появился бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко, их дочерью Миланой, мамой Тарасова и сестрой Насти. Многие считают, что семейство Тарасовых решило поквитаться с Ольгой и показать «карьеристке» настоящую идиллию, пишет 7d.org.ua.

 

Нет, это не анекдот. С минуты на минуту в Москве состоится пресс-конференция Ольги Бузовой @buzova86 по случаю премьеры шоу "Замуж за Бузову". По иронии судьбы (или случайности) в ресторане, где проходит встреча Ольги с журналистами, появился Дмитрий Тарасов @tarasov23 . И не один! Вместе с ним на обед пришли жена Анастасия Костенко, их дочь Милана в коляске @kostenko.94 , мама футболиста и сестра Анастасии. Остается надеяться, что Дмитрий не встретится ни с Ольгой, ни с ольгонаторами... Как вы думаете, Тарасов знал про пресс-конференцию?

Публикация от SUPER (@super.ru)

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