Видео: Дмитрий Тарасов с женой и ребенком приехал на пресс-конференцию Ольги Бузовой

Сегодня в московском ресторане «Чайка» запланирована пресс-конференция Ольги Бузовой по случаю премьеры шоу «Замуж за Бузову». В ресторан стягиваются журналисты всех ведущих СМИ.
И пока они ждали Бузову, в ресторане неожиданно появился бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко, их дочерью Миланой, мамой Тарасова и сестрой Насти. Многие считают, что семейство Тарасовых решило поквитаться с Ольгой и показать «карьеристке» настоящую идиллию, пишет 7d.org.ua.
Нет, это не анекдот. С минуты на минуту в Москве состоится пресс-конференция Ольги Бузовой @buzova86 по случаю премьеры шоу "Замуж за Бузову". По иронии судьбы (или случайности) в ресторане, где проходит встреча Ольги с журналистами, появился Дмитрий Тарасов @tarasov23 . И не один! Вместе с ним на обед пришли жена Анастасия Костенко, их дочь Милана в коляске @kostenko.94 , мама футболиста и сестра Анастасии. Остается надеяться, что Дмитрий не встретится ни с Ольгой, ни с ольгонаторами... Как вы думаете, Тарасов знал про пресс-конференцию?