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  • Горячо! Сергей Лазарев взбудоражил поклонниц жарким фото из Ростова-на-Дону

Горячо! Сергей Лазарев взбудоражил поклонниц жарким фото из Ростова-на-Дону

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Сергей Лазарев.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Сергей Лазарев порадовал фанаток пикантным фото. 

Артист показался им обнаженным. У Сергея Лазарева есть миллионы поклонниц по всему миру. Они с интересом следят за блогом артиста, ведь Сергей публикует там и рабочие, и личные фото. Накануне он показался полуобнаженным с зачесанными ирокезом волосами. Всего за сутки фото получило более 80 тысяч лайков и несколько сотен восторженным комментариев. Фанатки подчеркнули, что на таком живом фото Лазарев выглядит лучше, чем на обработанных концертных снимках, пишет 7d.org.ua.

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