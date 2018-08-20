Горячо! Сергей Лазарев взбудоражил поклонниц жарким фото из Ростова-на-Дону

Артист показался им обнаженным. У Сергея Лазарева есть миллионы поклонниц по всему миру. Они с интересом следят за блогом артиста, ведь Сергей публикует там и рабочие, и личные фото. Накануне он показался полуобнаженным с зачесанными ирокезом волосами. Всего за сутки фото получило более 80 тысяч лайков и несколько сотен восторженным комментариев. Фанатки подчеркнули, что на таком живом фото Лазарев выглядит лучше, чем на обработанных концертных снимках, пишет 7d.org.ua.