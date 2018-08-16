Умерла королева соула Арета Франклин

Недавно появилась информация о том, что 76-летняя королева соула серьезно больна и близкие артистки просят поклонников помолиться за нее. В 2010 году у Франклин диагностировали рак.

Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.

В семье певицы сказали: "Это один из самых страшных моментов в нашей жизни. Мы не можем найти подходящих слов, которые бы описали ту боль, которая сейчас в наших сердцах".

Звезды сочувствуют семье Ареты и выражают свои соболезнования в Twitter: