Умерла королева соула Арета Франклин
16 августа 2018, 17:48
Арета Франклин умера сегодня в Детроите в смоем доме, передает Global News.
Недавно появилась информация о том, что 76-летняя королева соула серьезно больна и близкие артистки просят поклонников помолиться за нее. В 2010 году у Франклин диагностировали рак.
Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.
В семье певицы сказали: "Это один из самых страшных моментов в нашей жизни. Мы не можем найти подходящих слов, которые бы описали ту боль, которая сейчас в наших сердцах".
Звезды сочувствуют семье Ареты и выражают свои соболезнования в Twitter:
Salute to the Queen. The greatest vocalist I've ever known. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #Aretha— John Legend (@johnlegend) August 16, 2018