Ученые назвали самый полезный завтрак

Исследователи университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление завтрака в виде овсянки с молоком перед тренировками способствует увеличению скорости сжигания углеводов, которые хранятся в виде гликогена в мышцах, во время упражнений, пишет Сегодня.
Также наблюдалось падение уровня сахара в крови. Кроме того, прием пищи до физической активности позволяет ускорить переваривание еды, употребляемой после тренировок.
В исследовании приняли участие 12 здоровых мужчин, которые либо принимали утром пищу (овсяная каша с молоком), либо оставались голодными перед часовой ездой на велотренажере. Временной промежуток между завтраком и физической активностью составлял два часа. В контрольной части эксперимента после завтрака добровольцы отдыхали три часа. В конце эксперимента у испытуемых измеряли уровни глюкозы в крови и гликогена в мышцах.
Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, оказывает ли утренний прием пищи долговременный эффект на метаболизм.