Заворотнюк высказалась о втором ребенке Кудрявцевой

В своем Instagram Анастасия сделала репост фотографии, на которой Лера держит в руке маленькую розовую ножку своей новорожденной крохи. В комментариях звезда сериала "Моя прекрасная няня" написала телеведущей несколько теплых слов.

"Лерочка, поздравляю с рождением долгожданной доченьки! И пусть снова весь привычный мир перевернется с ног на голову, и в семье появится новый центр всеобщего внимания, заботы и бесконечной любви, а все остальное уйдет на второй и третий план. Это счастье, самое настоящее, самое огромное и бесценное! Здоровья малышке и благополучия всей вашей семье!!!" – отметила Заворотнюк.

A post shared by Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) on Aug 13, 2018 at 8:55am PDT

Фолловеры Насти присоединились к любимице. "Доченька – это счастье! Поздравляю! Молодец, Лера!!!", "Присоединяюсь к поздравлению! Дети – это самое большое богатство! И маме, и малышке – крепкого здоровья!", "Ну все, прощай, маникюрчик, и не до ресничек какое-то время", "С рождением дочери! Растите большие и здоровенькие!"– от всего сердца поздравили Кудрявцеву интернет-обыватели.