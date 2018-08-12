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  • Отлично ладят? Тимати отдыхает на яхте с Шишковой и Решетовой

Отлично ладят? Тимати отдыхает на яхте с Шишковой и Решетовой ФОТО!

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ФОТО: instagram

Тимати отдыхает на яхте вместе со своей нынешней девушкой — Анастасией Решетовой, а также бывшей гражданской женой Аленой Шишковой, которая родила ему единственную дочь Алису.

На шикарной яхте, где проводит время музыкант, нашлось место и для его дочери Алисы, и для брата звезды.

Мать рэпера Симона считает, что на ее сына должны равняться все. Ведь ради маленькой Алисы он готов пойти абсолютно на все: 

Родители должны общаться друг с другом, и ради ребёнка они обязаны забыть про все свои взрослые проблемы. Ребёнок ни в чём не виноват, и он должен общаться со всеми членами семьи. А то, что Настя и Алёна отдыхают вместе, говорит о том, что они обе умные и достойные

 

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Кстати, ранее СМИ писали о том, что Симона скептически относится к нынешней девушке своего сына. Подписчики Анастасии заметили лайк Симоны под комментарием одного из хейтеров девушки. Он утверждал, что Решетова ничего не добилась сама, а ее слава является заслугой Тимати.

Однако мать Тимати неоднократно опровергала подобные слухи.

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