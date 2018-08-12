Отлично ладят? Тимати отдыхает на яхте с Шишковой и Решетовой

Родители должны общаться друг с другом, и ради ребёнка они обязаны забыть про все свои взрослые проблемы. Ребёнок ни в чём не виноват, и он должен общаться со всеми членами семьи. А то, что Настя и Алёна отдыхают вместе, говорит о том, что они обе умные и достойные