Едва в кадр влезли: ягодицы американской звезды приводят в недоумение
12 августа 2018, 10:32
Экстравагантная американская модель Блэк Чайна снялась в новой эротической фотосессии и в очередной раз продемонстрировала пикантные формы в социальных сетях.
Чайна опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram. Экс-девушка брата Ким Кардашян Роба, Блэк Чайна позировала в красном кружевном белье и в такого же тона босоножках со шнуровкой на каблуке.
Нельзя заметить и очень объемные ягодицы женщины, которые у некоторых фолловеров ее странички вызывают настоящее недоумение.
Смотри галерею!