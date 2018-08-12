Вс, 12.08.2018
Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Едва в кадр влезли: ягодицы американской звезды приводят в недоумение

Едва в кадр влезли: ягодицы американской звезды приводят в недоумение

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Экстравагантная американская модель Блэк Чайна снялась в новой эротической фотосессии и в очередной раз продемонстрировала пикантные формы в социальных сетях.

Чайна опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram. Экс-девушка брата Ким Кардашян Роба, Блэк Чайна позировала в красном кружевном белье и в такого же тона босоножках со шнуровкой на каблуке.

Нельзя заметить и очень объемные ягодицы женщины, которые у некоторых фолловеров ее странички вызывают настоящее недоумение. 

Смотри галерею!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ