«Вы не знаете даже половины»: Муж Ани Лорак прервал молчание

"Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня", – написал Мурат в Stories Instagram.

К своему посту мужчина приложил снимок смотрящего на океан человека. Видимо, это должно было придать его словам еще более глубокий смысл. В итоге получилось как-то нелепо. По крайней мере поклонники певицы ждали от ее 41-летнего избранника мужественного и достойного объяснения, а не "ванилькиных" постов в соцсети.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Отметим, что Мурат последним из всех участников скандала отреагировал на произошедшее. Ранее к публике обратилась уроженка Киева Яна Беляева, которую подозревают в любовной связи с Налчаджиоглу. Устав от обвинений и насмешек, модель ненадолго закрыла свой аккаунт в Instagram. А спустя время вернулась и предупредила хейтеров, что за каждый плохой комментарий будет блокировать, так как ее "уже достали".

Достойнее всех в этой истории ведет себя Ани Лорак. Певица не разбрасывается словами в соцсети, она просто сняла обручальное кольцо и выложила в Instagram многозначительный снимок с акцентом на руки.