В платье с обнаженными плечами: фанаты в восторге от нежного образа Насти Каменских

На снимке Настя позирует в длинном платье белого цвета с оголенными плечами. На певице также надеты босоножки в тон.

"У тети моей сегодня юбилей, и так круто собраться в кругу семьи. Такие редкие, но трогательные моменты!" – подписала фото сама Каменских.

Поклонники тут же начали писать восторженные комментарии: "Анастасия, вы как всегда лучше всех!!!", "Такая крутая на сцене и простая вне нее, просто девочка Настя", "Настенька , Вам так хорошо в белом!!! Очень освежает!"