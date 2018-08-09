Константина Меладзе не впустят в Эстонию вместе с Верой Брежневой!?

Как сообщается, 6 августа Константин был задержан на границе с Венгрией. Известно, что в понедельник вечером украинский композитор и продюсер пытался пересечь границу через пункт пропуска "Лужники – Берегшурань".

Пограничники забрали у Меладзе загранпаспорт по подозрению в подделке в нем штампов. В итоге, как утверждают СМИ, ему запретили въезд в страны ЕС до 2020 года.