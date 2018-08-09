Константина Меладзе не впустят в Эстонию вместе с Верой Брежневой!?

Как сообщают СМИ, украинскому продюсеру, композитору и мужу Веры Брежневой Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом, передает "24 канал" с ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины, пишет Сегодня.
Как сообщается, 6 августа Константин был задержан на границе с Венгрией. Известно, что в понедельник вечером украинский композитор и продюсер пытался пересечь границу через пункт пропуска "Лужники – Берегшурань".
Пограничники забрали у Меладзе загранпаспорт по подозрению в подделке в нем штампов. В итоге, как утверждают СМИ, ему запретили въезд в страны ЕС до 2020 года.
Напомним, 22 августа на Таллиннском певческом поле пройдет фестиваль русской поп музыки под открытым небом Танцевальная волна, который соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит парада! В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, Руки Вверх!, Вирус и Тату (Юлия Волкова).