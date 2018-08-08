Развод? Ани Лорак появилась на публике без обручального кольца

Всего несколько дней назад в Сеть попало видео супруга Ани Лорак, который развлекался с молодой возлюбленной в одном из клубов Киева, в то время как певица находилась на гастролях. Этот ролик наделал поистине много шума. Конечно, и ранее в сети появлялись слухи о том, что Мурат Налчаджиоглу изменяет своей жене, однако подтверждений этому не было.

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Aug 6, 2018 at 9:55am PDT

Вероятно, и сама Ани старалась закрывать глаза на поведение мужа, но это видео стало последней каплей, чтобы терпению певицы пришел конец. Из-за проблем в семье Лорак, которая ежедневно публикует в сети различные снимки и с удовольствием общается с поклонниками, пропала из Instagram. Более того, на днях певица появилась на публике без обручального кольца, что сразу дало повод фанатам думать о том, что поп-дива решилась подать на развод и покончить с неверностью мужа.

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Jul 29, 2018 at 6:46am PDT