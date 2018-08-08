Ср, 8.08.2018
Тарзан уже не тот: стриптизер с позором провалился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Развод? Ани Лорак появилась на публике без обручального кольца

Развод? Ани Лорак появилась на публике без обручального кольца

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ани Лорак с мужем.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Раньше Ани никогда не забывала о главном украшении замужней женщины, пишет viva.ua.

 Всего несколько дней назад в Сеть попало видео супруга Ани Лорак, который развлекался с молодой возлюбленной в одном из клубов Киева, в то время как певица находилась на гастролях. Этот ролик наделал поистине много шума. Конечно, и ранее в сети появлялись слухи о том, что Мурат Налчаджиоглу изменяет своей жене, однако подтверждений этому не было. 

 

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on

Вероятно, и сама Ани старалась закрывать глаза на поведение мужа, но это видео стало последней каплей, чтобы терпению певицы пришел конец. Из-за проблем в семье Лорак, которая ежедневно публикует в сети различные снимки и с удовольствием общается с поклонниками, пропала из Instagram. Более того, на днях певица появилась на публике без обручального кольца, что сразу дало повод фанатам думать о том, что поп-дива решилась подать на развод и покончить с неверностью мужа. 

 

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on

Что именно происходит сейчас в семье Ани Лорак, сказать сложно, однако многие уверены, что этот скандал не пройдет бесследно. Впрочем, ранее певица ни разу не комментировала проблемы в семье, чтобы не давать поклонникам и СМИ повод для обсуждений.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ