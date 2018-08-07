Сразу в отпуск захотелось! Эстонская модель Диана Хапрова поделилась яркими снимками

Отметим, что Диана совсем недавно вернулась к работе после длительного больничного. В конце июня такси, в котором находилась модель, попало в аварию.

«Попала в аварию на такси. Уголовное дело заведено, на данный момент все выясняется», - дала комментарий Хапрова порталу Limon.ee. Фотомодель рассказала, что получила травмы лица. Из-за повреждений теперь она вынуждена отменить контракты и рабочие поездки на ближайшее время.