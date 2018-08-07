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  • Сразу в отпуск захотелось! Эстонская модель Диана Хапрова поделилась яркими снимками

Сразу в отпуск захотелось! Эстонская модель Диана Хапрова поделилась яркими снимками

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«Миссис Эстонии 2015», «Мисс бикини Европы 2016» и «Супермодель Эстонии 2017» Диана Хапрова приняла участие в яркой фотосессии, которая прошла в жаркой Испании. Съемку провел известный фотограф Исма Сандепам. 

Отметим, что Диана совсем недавно вернулась к работе после длительного больничного. В конце июня такси, в котором находилась модель, попало в аварию. 

«Попала в аварию на такси. Уголовное дело заведено, на данный момент все выясняется», - дала комментарий Хапрова порталу Limon.ee. Фотомодель рассказала, что получила травмы лица. Из-за повреждений теперь она вынуждена отменить контракты и рабочие поездки на ближайшее время. 

Судя по свежим фото, Диана полностью восстановилась после случившегося. 

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