Сразу в отпуск захотелось! Эстонская модель Диана Хапрова поделилась яркими снимками
7 августа 2018, 14:57
«Миссис Эстонии 2015», «Мисс бикини Европы 2016» и «Супермодель Эстонии 2017» Диана Хапрова приняла участие в яркой фотосессии, которая прошла в жаркой Испании. Съемку провел известный фотограф Исма Сандепам.
Отметим, что Диана совсем недавно вернулась к работе после длительного больничного. В конце июня такси, в котором находилась модель, попало в аварию.
«Попала в аварию на такси. Уголовное дело заведено, на данный момент все выясняется», - дала комментарий Хапрова порталу Limon.ee. Фотомодель рассказала, что получила травмы лица. Из-за повреждений теперь она вынуждена отменить контракты и рабочие поездки на ближайшее время.
Судя по свежим фото, Диана полностью восстановилась после случившегося.