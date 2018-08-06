Нижнее белье? Нет, не слышала! Ана Брага прогулялась по улице в прозрачном боди
6 августа 2018, 11:29
36-летняя модель из Бразилии, которая сейчас строит карьеру в США, делает все для того, чтобы ее имя не сходило со страниц таблоидов. А это - задача не из легких.
Казалось бы, вид полуголой Аны уже давно никого не удивляет: она и по парку в стрингах уже ходила, и вовсе фотографировалась топлес на пляже, но есть один момент... В свои 36 лет модель Playboy действительно выглядит неотразимо.
Даже несмотря на то, что натуральность ее форм стоит под огромным знаком вопроса, женщина пользуется огромной популярностью, а каждая серия ее новых фотографий вызывает ажиотаж, чем Ана умело пользуется.