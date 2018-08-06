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  • Нижнее белье? Нет, не слышала! Ана Брага прогулялась по улице в прозрачном боди

Нижнее белье? Нет, не слышала! Ана Брага прогулялась по улице в прозрачном боди

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ФОТО: Vida Press

36-летняя модель из Бразилии, которая сейчас строит карьеру в США, делает все для того, чтобы ее имя не сходило со страниц таблоидов. А это - задача не из легких.

ФОТО: Vida Press

Казалось бы, вид полуголой Аны уже давно никого не удивляет: она и по парку в стрингах уже ходила, и вовсе фотографировалась топлес на пляже, но есть один момент... В свои 36 лет модель Playboy действительно выглядит неотразимо. 

ФОТО: Vida Press

Даже несмотря на то, что натуральность ее форм стоит под огромным знаком вопроса, женщина пользуется огромной популярностью, а каждая серия ее новых фотографий вызывает ажиотаж, чем Ана умело пользуется. 

ФОТО: Vida Press

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