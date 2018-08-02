Дмитрий Тарасов обнародовал видео родов жены

Дмитрий Тарасов показал поклонникам видеоролик, снятый во время родов его жены Анастасии Костенко. В клиническом госпитале «Лапино», где появилась на свет их дочь, ко всем пациентам индивидуальный подход. В нарезке кадров запечатлены трогательные моменты: сначала ребенок еще в животике Анастасии, а Дмитрий нежно гладит его руками, затем уже показывают сам процесс родов и маленькую девочку, которую акушеры приносят к молодой маме на кормление, пишет Starhit.

В начале видео Тарасов отметил, что когда-нибудь их малышка увидит, как она появилась на свет. «Секунды, когда жизнь меняется навсегда», - подписал черно-белый ролик футболист.

В течение длительного периода времени Анастасия Костенко скрывала беременность. Однако в свой день рождения модель выложила снимок с округлившимся животом. Несмотря на то, что сначала все злопыхатели считали Настю разлучницей, разрушившей брак футболиста с Ольгой Бузовой, многие поменяли к ней отношение, увидев, как Тарасов любит девушку.