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  • «Скиньтесь на одежду!»: Ратаковски опять не оставила фанатам места для фантазии

«Скиньтесь на одежду!»: Ратаковски опять не оставила фанатам места для фантазии

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Emily Ratajkowski.

ФОТО: Instagram / Instagram

27-летняя американская модель и актриса эротично прорекламировала новый купальник от собственного бренда Inamorata в своем Instagram, пишет Life

Девушка сняла ролик в бордовом купальнике под названием Leucadia ("Лефкадия"). Он полностью открывает спину, ягодицы и бёдра, имеет глубокий вырез, который сильно оголяет грудь. Приобрести такое откровенное изделие можно за 160 долларов. Модель решила продемонстрировать бикини со всех сторон, эротично позируя перед камерой. Пост она подписала: "Вы можете забрать девушку из "Лефкадии", но..."

 

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Эмили не привыкать хвастаться формами и эпатировать 18,8 млн поклонников в "Инстаграме". Но в тот раз не все оказались рады такому интимному ролику. Среди восторженных откликов были и комментарии тех, кто предпочёл бы почаще видеть девушку одетой, чем раздетой. Несмотря на то что ей действительно есть что показать.

Кто-нибудь, скиньтесь ей на одежду, бедняжка вечно голая

Вы думаете, что вы единственная, у кого есть тело?

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