«Как будто сердце вырвали»: Ани Лорак хранит молчание после измены мужа

Уже который день поклонники украинской дивы обсуждают новость о якобы изменах ее мужа-турка. Его засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала известная украинская тусовщица Яна Беляева. Судя по видео, супруг Лорак смело обнимал темноволосую спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался внутренней стороны бедра, пишет Дни.ру.
Была ли измена со стороны Мурата Налчаджиоглу? Знает ли Ани про поведение мужа и как реагирует на подобные фривольности? Все это редакция Dni.Ru на протяжении двух дней пыталась выяснить у представителей артистки. Казалось бы, им надо делать заявления, что-то опровергать или, напротив, подтверждать. Да и использовать шумиху в своих интересах – а новости о Лорак сегодня занимают первые строчки в поисковиках – требует закон жанра.
"Мы пока не готовы делать заявление", "Мы свяжемся с вами, когда будет что сказать", "Мы следим за ситуацией", – такими общими фразами отделываются представители исполнительницы и пропадают.
На фестивале "Жара", который 29 июля завершился в Баку, бури еще ничто не предвещало. "Это иллюзия, что у меня богатый муж, – говорила певица. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее. Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Эдакая девочка, которая без конца работает и просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю – чуть сбавить темп, выдохнуть, выспаться!".
Интересно, что последнюю запись на странице в социальной сети Instagram Лорак сделала два дня назад – как раз с фестиваля в Баку. Обычно активная в интернете, она куда-то исчезла. То ли переживает разлад в семье, то ли есть дела поважнее постов в Сети. Поклонники стали тревожиться: "Каролина, прошу Вас, не забрасывайте свой Instagram, мы по Вам очень скучаем, родная", "Ани, куда Вы пропали? Мне так Вас не хватает. Уже три дня никаких новостей. Мы очень переживаем за Вас. Как будто сердце вырвали, даже настроения нет...".