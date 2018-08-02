«Как будто сердце вырвали»: Ани Лорак хранит молчание после измены мужа

Была ли измена со стороны Мурата Налчаджиоглу? Знает ли Ани про поведение мужа и как реагирует на подобные фривольности? Все это редакция Dni.Ru на протяжении двух дней пыталась выяснить у представителей артистки. Казалось бы, им надо делать заявления, что-то опровергать или, напротив, подтверждать. Да и использовать шумиху в своих интересах – а новости о Лорак сегодня занимают первые строчки в поисковиках – требует закон жанра.

"Мы пока не готовы делать заявление", "Мы свяжемся с вами, когда будет что сказать", "Мы следим за ситуацией", – такими общими фразами отделываются представители исполнительницы и пропадают.

На фестивале "Жара", который 29 июля завершился в Баку, бури еще ничто не предвещало. "Это иллюзия, что у меня богатый муж, – говорила певица. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее. Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Эдакая девочка, которая без конца работает и просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю – чуть сбавить темп, выдохнуть, выспаться!".