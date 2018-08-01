Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу

Про нелюбовь Пугачевой к самолетам известно давно. Еще в разгар своих гастрольных туров по стране в 90-е певица из-за аэрофобии решила перемещаться исключительно на поездах, пишут DNI. В 2001 году она арендовала литерный вагон, который сотрудники железной дороги прикрепляли к составам. Но на Сардинию из Москвы поездом не доехать. Поэтому артистка была вынуждена сесть на самолет. На Кипр потом она тоже добиралась воздушным путем.

«И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей, – рассказал Dni.Ru знакомый звездной четы. – Кроме того, часть многолетних трудовых накоплений Пугачевой находится в офшорах и европейских банках, она захотела лично проверить и упорядочить счета, сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках».