Есть, что показать! Ани Лорак обескуражила публику глубоким декольте

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Jul 28, 2018 at 10:47am PDT

Ждём вас на @muztv!

- подписала публикацию певица.

Поклонники засыпали свою любимицу комплиментами, однако нашлись и те, кто посчитал наряд слишком откровенным.

Напомним, недавно cупруг певицы Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу был замечен в караоке-баре в компании жгучей брюнетки. Как оказалась, мужа звезды обольстила тусовщица из Киева Яна Беляева.

Яна настоящая бизнесвумен – в Instagram продает одежду и обувь. Ее клиенты такие же успешные молодые и драйвовые, как и она сама.

В свободное от тяжелых рабочих будней время Беляева много путешествует по миру, развлекается в ночных клубах и, как выяснилось, зажигает с чужими мужчинами. Не забывает красавица и про гранит науки. В социальной сети Яны – Facebook в графах, отражающих место работы и учебы, сиротливо указанно "Академия адвокатуры Украины". К сожалению, год поступления или окончания учебного заведения не прописан.

ФОТО: facebook.com/yana.belyaeva.526

Также известно, что брюнетка частая гостья в баре Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре украинской столицы, сообщает Super. Предположительно там и состоялось знакомство бизнесвумен и супруга певицы.

Мужа Ани Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался лобка. Отметим, что сама артистка занята работой. Позже в незнакомке узнали киевлянку Яну Беляеву. Ани в это время летает с одного музыкального фестиваля на другой, а также гастролирует с собственным грандиозным шоу.