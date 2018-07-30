В дерзком бикини на байке: Эмили Ратаковски взорвала сеть откровенным фото

Эмили Ратаковски, судя по всему, решила устроить в личном микроблоге парад откровенных фото в честь жаркого сезона. Каждый день на странице модели в Instagram появляются снимки в сексуальных бикини или же и вовсе топлес. А муж Эмили ничуть не против, наоборот - зачастую он сам делает пикантные кадры супруги и, кажется, очень гордится ее великолепной фигурой, пишет Viva.