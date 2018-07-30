В дерзком бикини на байке: Эмили Ратаковски взорвала сеть откровенным фото
30 июля 2018, 16:59
Эмили Ратаковски, судя по всему, решила устроить в личном микроблоге парад откровенных фото в честь жаркого сезона. Каждый день на странице модели в Instagram появляются снимки в сексуальных бикини или же и вовсе топлес. А муж Эмили ничуть не против, наоборот - зачастую он сам делает пикантные кадры супруги и, кажется, очень гордится ее великолепной фигурой, пишет Viva.
Сейчас пара вместе отдыхает в теплых краях, и дерзких снимков Ратаковски все больше. Так, буквально на днях модель опубликовала в микроблоге кадр, на котором позирует в крошечном бикини и кроп-топе на байке. Многим поклонникам пришлось по вкусу фото и они выделили его среди остальных многочисленными лайками и лестными комментариями. Горячо, не так ли?