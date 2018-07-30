Пн, 30.07.2018
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  • Модель Playboy стала похожа на монстра после многочисленных операций

Модель Playboy стала похожа на монстра после многочисленных операций

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ФОТО: instagram

Пользователи Сети заметили, что на последних фотографиях черты лица девушки стали ещё острее, а губы — больше, пишет Лайф.

Пользователи Сети прозвали 29-летнюю модель из Болгарии монстром, обвинив её в злоупотреблении пластическими операциями. Деси Плеймет, на которую подписано более 47 тыс. пользователей в "Инстаграме", действительно прибегала к помощи пластических хирургов. В частности, увеличила грудь и губы, однако, по её мнению, она выглядит прекрасно.

 

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Несмотря на то что многие в восторге от фотографий обнаженной модели, в последнее время её внешний вид вызывает беспокойство у подписчиков. Черты лица девушки стали выглядеть ещё более острыми, чем обычно, а размер губ снова увеличился.

В комментариях пользователи сразу же стали обсуждать изменившийся вид Деси. Один из них написал: "Как тебе может нравиться такой рот?" Другой подписчик отметил, что блогерша стала похожа на "настоящего монстра".

 

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Впрочем, нашлись и те, кому понравилось преображение модели. Пользователи написали, что главное — это то, что внешний вид нравится самой Деси.

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