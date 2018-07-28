«Будет жесть». Мигель высказался о возвращении Дружинина в «Танцы»

"Не знаю, рад ли я возвращению Егора в проект или нет. Я в эту реку уже вступал, знаю, чем это заканчивается. Будет жесть", — поделился своими впечатлениями с порталом StarHit коллега Дружинина Мигель.

A post shared by МИГЕЛЬ (@migelshow) on Dec 30, 2017 at 12:18am PST

Позицию хореографа и певца Мигеля можно объяснить лишь тем, что ранее ему не удавалось найти общий язык с Егором Дружининым — они очень часто спорили на проекте, а иногда ссоры переходили всяческие границы.

Также ожиданием от проекта поделился и сам Дружинин. Отдохнувший и со свежими мыслями, он готов снова набирать команду профессиональных танцоров.

"От нового сезона я жду интересных участников и номеров. "Танцы" — это уникальная возможность работать с лучшими из лучших. И я говорю не только об участниках, но и о приглашённых хореографах", — рассказал Егор Дружинин.

A post shared by Егор Дружинин (@egordruzhininofficial) on Sep 2, 2017 at 9:36am PDT