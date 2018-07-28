«Будет жесть». Мигель высказался о возвращении Дружинина в «Танцы»

Уже в августе на телеканале ТНТ выйдет новый сезон популярного проекта "Танцы". А главным сюрпризом для поклонников программы станет возвращение хореографа Егора Дружинина. Если многие поклонники шоу обрадовались, то для его коллег эта новость стала не совсем приятной, пишет Лайф.
"Не знаю, рад ли я возвращению Егора в проект или нет. Я в эту реку уже вступал, знаю, чем это заканчивается. Будет жесть", — поделился своими впечатлениями с порталом StarHit коллега Дружинина Мигель.
Позицию хореографа и певца Мигеля можно объяснить лишь тем, что ранее ему не удавалось найти общий язык с Егором Дружининым — они очень часто спорили на проекте, а иногда ссоры переходили всяческие границы.
Также ожиданием от проекта поделился и сам Дружинин. Отдохнувший и со свежими мыслями, он готов снова набирать команду профессиональных танцоров.
"От нового сезона я жду интересных участников и номеров. "Танцы" — это уникальная возможность работать с лучшими из лучших. И я говорю не только об участниках, но и о приглашённых хореографах", — рассказал Егор Дружинин.
После новости о возвращении хореографа зрители забеспокоились о дальнейшей судьбе Татьяны Денисовой. Однако продюсеры заявили, что она продолжит свою работу на проекте.