Фото: Волочкова с сальными волосами и в развратном платье пришла в суд

В Сети появилась видеозапись, сделанная в Тверском суде, где состоялось очередное слушание по делу ее экс-шофера Александра Скиртача. Бывшая балерина обвинила мужчину в хищении денежных средств.
На видео Волочкова запечатлена поднимающейся по ступеням. чтобы пройти в зал, где должно пройти заседание.
Скандально известная танцовщица выбрала для появления в суде обтягивающее черное платье с внушительным декольте и разрезом на юбке. Завершили образ светлые распущенные волосы.
Пользователи Сети обратили особое внимание на прическу артистки. «Что с волосами? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)», «опять голову не помыла», «А она ее вообще моет когда нибудь?», «Настя! Ну как можно в таком виде прийти в приличное место?», «Ладно волосы. А платье? Сиськи сейчас выскочат!» – раскудахтались возмущенные интернет-пользователи.
Самое интересное, что перед заседанием Анастасия Волочкова посетила салон красоты. Об этом балерина не преминула сообщить на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Напомним, Александр Скиртач на протяжении нескольких месяцев находится в СИЗО. Анастасия Волочкова уверена: бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения. В свою очередь Скиртач подал на Волочкову в суд, обвинив в сексуальных домогательствах, пишут Dni.