Фото: Волочкова с сальными волосами и в развратном платье пришла в суд

На видео Волочкова запечатлена поднимающейся по ступеням. чтобы пройти в зал, где должно пройти заседание.

Скандально известная танцовщица выбрала для появления в суде обтягивающее черное платье с внушительным декольте и разрезом на юбке. Завершили образ светлые распущенные волосы.

Пользователи Сети обратили особое внимание на прическу артистки. «Что с волосами? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)», «опять голову не помыла», «А она ее вообще моет когда нибудь?», «Настя! Ну как можно в таком виде прийти в приличное место?», «Ладно волосы. А платье? Сиськи сейчас выскочат!» – раскудахтались возмущенные интернет-пользователи.

Самое интересное, что перед заседанием Анастасия Волочкова посетила салон красоты. Об этом балерина не преминула сообщить на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.