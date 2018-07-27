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  • Фото: Волочкова с сальными волосами и в развратном платье пришла в суд

Фото: Волочкова с сальными волосами и в развратном платье пришла в суд

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Sergei Vinogradov/Sergei Vinogradov/TASS

В Сети появилась видеозапись, сделанная в Тверском суде, где состоялось очередное слушание по делу ее экс-шофера Александра Скиртача. Бывшая балерина обвинила мужчину в хищении денежных средств. 

На видео Волочкова запечатлена поднимающейся по ступеням. чтобы пройти в зал, где должно пройти заседание.

Скандально известная танцовщица выбрала для появления в суде обтягивающее черное платье с внушительным декольте и разрезом на юбке. Завершили образ светлые распущенные волосы.

Пользователи Сети обратили особое внимание на прическу артистки. «Что с волосами? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)», «опять голову не помыла», «А она ее вообще моет когда нибудь?», «Настя! Ну как можно в таком виде прийти в приличное место?», «Ладно волосы. А платье? Сиськи сейчас выскочат!» – раскудахтались возмущенные интернет-пользователи.

Самое интересное, что перед заседанием Анастасия Волочкова посетила салон красоты. Об этом балерина не преминула сообщить на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Напомним, Александр Скиртач на протяжении нескольких месяцев находится в СИЗО. Анастасия Волочкова уверена: бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения. В свою очередь Скиртач подал на Волочкову в суд, обвинив в сексуальных домогательствах, пишут Dni.

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