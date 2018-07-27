Настя Каменских зажгла в леопардовом купальнике Смотрите видео!
27 июля 2018, 15:10
Украинская певица Настя Каменских отправилась в Баку на фестиваль «Жара».
Исполнительница Настя Каменских, которая часто радует поклонников откровенными кадрами, ярко спела свою новую песню.
Сейчас артистка находится в Баку на фестивале «Жара», где и было снято пикантное видео.
В ролике, опубликованном в Instagram, Настя сидит возле бассейна в леопардовом купальнике с открытой спиной и заплетенными на голове косичками, и поет свой новый хит LOMALO.