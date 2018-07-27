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  • Настя Каменских зажгла в леопардовом купальнике

Настя Каменских зажгла в леопардовом купальнике Смотрите видео!

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Украинская певица Настя Каменских отправилась в Баку на фестиваль «Жара».

Исполнительница Настя Каменских, которая часто радует поклонников откровенными кадрами, ярко спела свою новую песню.

Сейчас артистка находится в Баку на фестивале «Жара», где и было снято пикантное видео.

В ролике, опубликованном в Instagram, Настя сидит возле бассейна в леопардовом купальнике с открытой спиной и заплетенными на голове косичками, и поет свой новый хит LOMALO.

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