Настя Каменских зажгла в леопардовом купальнике

Исполнительница Настя Каменских, которая часто радует поклонников откровенными кадрами, ярко спела свою новую песню.

Сейчас артистка находится в Баку на фестивале «Жара», где и было снято пикантное видео.

В ролике, опубликованном в Instagram, Настя сидит возле бассейна в леопардовом купальнике с открытой спиной и заплетенными на голове косичками, и поет свой новый хит LOMALO.