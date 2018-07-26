55-летняя Деми Мур закрутила нестандартный роман

По слухам, у известной разведенки Фабрики грез – любовные отношения с актером Эдом Хелмсом. Он стал широко известен благодаря фильму "Мальчишник в Вегасе".

Эд Хелмс ФОТО: Yoram Kahana_Shooting Star / Shooting Star/Sipa USA

Выяснилось, что пара познакомилась на съемках американского фильма Corporate Animals Патрика Брайса, где оба исполнили главные роли. Выйти комедийный ужастик должен в следующем году.

Эд Хелмс ФОТО: Yoram Kahana_Shooting Star / Shooting Star/Sipa USA

Примечательно, что для 55-летней Деми выбор такой ухажера не стандартен. Ведь Эд младше ее всего на 11 лет, тогда как обычно звезда заводит романы с более молодыми парнями, передает портал YourTango. Как бы там ни было, пока никто из актеров не подтвердил эту информацию.