Семь признаков того, что ваша головная боль – вне нормы

Сегодня мы публикуем материал, основанный на интервью доктора медицинских наук, профессора клинической практики Университета Калифорнии Марка Морокко.

Марк Морокко настаивает сходить на консультацию, если раньше болей не было, а теперь они есть. А еще акцентирует, что при опухоли мозга болезненные ощущения, как правило, не возникают. Хоть люди и склонны подозревать самое плохое, пишет Фабиоса.

Вот что нужно знать...

1. Головная боль приходит, как гром с ясного неба

Когда внезапно возникает сильная боль, как от удара молотком, — это серьезно. Доктор Морокко говорит, что это может быть субарахноидальное кровоизлияние – кровоизлияние в подпаутинное пространство, причиной которого является, например, разрыв аневризмы.

"Это опасно, вам срочно нужно вызвать «скорую» или попросить кого-нибудь доставить вас в больницу. Я немного разъясню: речь не об острой боли, которая отступает за считанные секунды или минуты. В данном случае она быстро не проходит. Выпить сильное болеутоляющее и лечь спать – это вообще не выход".

2. Боль меняет свою "тональность"

"Представьте, что головная боль – это мелодия. "Звучит" ли она на той же громкости и в той же тональности, что и обычно?". Если да, значит, все в порядке. Но если тип головной боли изменился – это повод обеспокоиться. Пора обратиться за помощью.

Опять же, речь может идти об аневризме или другой неотложной медицинской ситуации.

3. Боль сопровождается повышенной температурой тела

У вас лихорадка и ужасная головная боль? "Это может указывать на инфекцию головного мозга – что-то вроде менингита", - говорит доктор Морокко.

Таким же образом вы можете получать предупреждение об энцефалите, воспалении мозга. Если же изменилось психическое состояние (не можете вспомнить имена детей, действуете как-то странно) – это повод немедленно вызвать скорую помощь.

4. Еще болит позади или вокруг глаз

"Если головная боль влияет на зрение – вы оказались в чрезвычайной ситуации".

Обычно так проявляются острая глаукома или нарастающее внутриглазное давление, которое перекрывает кровоток и может привести к слепоте. "Нам часто встречаются пациенты, которые идут в кино, и, когда в зале выключается свет, у них резко расширяются зрачки, начинается головная боль", – поясняет доктор Морокко.

5. Боль сжимает виски

Локализация головной боли – это еще не признак чего-то страшного. Но если вы старше 50 лет и ощущаете боль в одном или обоих висках, это может быть симптомом височного артериита – состояния, при котором артерии в висках воспаляются. Особенно же, если перед глазами плывет и повышена температура – немедленно к врачу. "Если не лечить артериит, можно потерять зрение", - добавляет доктор.

6. Вы ударились головой и принимаете антикоагулянты

Если вы принимаете антикоагулянты и случайно ударились головой, появившаяся головная боль может указывать на субдуральную гематому или медленное кровотечение внутри мозга. Из-за принимаемых препаратов кровь не сворачивается – такая ситуация угрожает жизни.

7. Вы "заражаете" головной болью

Если люди вокруг вас – домашние или коллеги – жалуются на головную боль и вам самим нехорошо – это признак отравления углекислотой. Как говорит доктор Морокко, если на свежем воздухе боль проходит, стоит открыть все окна и проветрить помещение.