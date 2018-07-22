Весы, самое время для путешествий! Гороскоп на 22 июля

День обещает быть вполне благоприятным и даже удачным для тех, кто не боится браться за сложные дела в одиночку и не ждет поддержки от сильных мира сего. Храбрость, упорство, готовность рискнуть, подкрепленные способностью рассуждать логически и сохранять хладнокровие, непременно приведут к успеху. Сложнее придется тем, кто нуждается в одобрении окружающих, поддержке и советах – отношения даже с самыми близкими могут разладиться из-за совершеннейших пустяков, пишет Дворец.
Стоит занять активную жизненную позицию – это касается как профессиональной, так личной сферы. День связан с новыми возможностями, которыми нужно суметь воспользоваться, чтобы коренным образом изменить ситуацию к лучшему.
Овен
День безусловно хорош лишь с точки зрения финансов – Овнов ожидают денежные поступления, прибыльные сделки, выгодные инвестиции. В остальных же сферах жизни будет сказываться влияние негативных тенденций, что приведет к ухудшению настроения, раздражительности. Сегодня вы должны быть готовы вступить в борьбу с гневом, завистью, ревностью и собственническими инстинктами – только одержав над ними верх, вы сможете почувствовать себя уверенно и насладиться спокойствием.
Ситуация на работе и в семье складывается напряженная, идет битва за власть, в которой вы должны суметь вовремя отступить. Особенно сложным будет день для амбициозных Овнов, привыкших всюду быть первыми и не желающих идти на компромиссы.
Телец
Средний, практически ничем не примечательный день. Стоит помнить, что ход наиболее важных дел зависит от вас и ни на минуту не ослаблять контроль над ними. Вам придется заниматься решением разнообразных задач, порой вмешиваясь в чужие дела или исправляя ошибки, допущенные другими. Не всегда коллеги захотят прийти вам на помощь, зато на поддержку руководства и влиятельных партнеров вполне можно рассчитывать.
Довольно трудно будет поладить со старшими родственниками; особенно это касается тех, кто намеревается обсудить планы совместного отдыха. На понимание любимого человека вы вполне можете рассчитывать, однако имейте в виду, что именно от вас сегодня ждут проявления инициативы.
Близнецы
Близнецам стоит настроиться на деловой лад: сегодня представители данного знака смогут добиться профессиональных успехов, если не станут лениться и попусту тратить время. Для проведения переговоров любого рода и обсуждения важных вопросов день совершенно не подходит: вы слишком обидчивы и легковерны, что мешает отстаивать свою точку зрения.
Только в том, что касается романтических увлечений и сердечных привязанностей, интуиция вас не подведет. Можно рассчитывать на приятное свидание с любимым человеком, совместный отдых, который запомнится надолго. Для посещения общественных мероприятий день не подходит, равно как и для участия в спортивных состязаниях или конкурсах любого рода.
Рак
Ракам следует найти время для отдыха, приятных прогулок, познавательных экскурсий и встреч с друзьями – любое из перечисленных занятий украсит этот нейтральный и не слишком интересный день. Работа едва ли увлечет вас: задачи однообразны, дела – утомительны, нет никакой возможности проявить свой творческий потенциал, дать волю фантазии.
В сфере романтических отношений ситуация тоже складывается не самая благоприятная, о взаимопонимании с любимым человеком можно только мечтать. Не доверяйте новым знакомым: сегодня вы легко привязываетесь к людям и рискуете связать себя с совершенно недостойной особой.
Лев
Львы смогут провести успешные переговоры, подписать многообещающие контракты и заручиться поддержкой сильных мира сего. Это отличный день для тех, кто хочет привлечь к себе внимание, укрепить свой авторитет и обрести влиятельных покровителей. Могут напомнить о себе давние партнеры, не исключено получение заманчивых предложений от людьми, с которыми вас связывали долгие годы плодотворного сотрудничества.
В кругу близких людей вы будете чувствовать себя не столь уверенно и комфортно. Особенно трудно придется тем, кто пытается сохранить в тайне некую важную информацию. Нежелательно признаваться в своих чувствах, выяснять отношения, отправляться в романтические поездки.
Дева
День отлично подходит для работы и творчества – но лишь в том случае, если вы готовы пренебречь мнением окружающих и отстаивать свою точку зрения. Победы будут нелегкими и не слишком значительными, однако чем более деятельны и активны вы будете сегодня, тем больших успехов сможете добиться в ближайшем будущем. Очень осторожными должны быть Девы, занимающиеся составлением финансовой отчетности, сложными расчетами – велика вероятность ошибок.
Придется решить немало проблем, чтобы достичь гармонии в личной жизни. Близкие ждут от вас решительных действий и не хотят мириться с тем, что вам нужно время на обдумывание сложившейся ситуации. Проявите твердость – велика вероятность, что об уступках вскоре придется пожалеть.
Весы
Удачный день для поездок. Весы, отправляющиеся сегодня в далекое путешествие, получат массу удовольствия и прекрасно проведут время. Вероятны новые знакомства, однако не всегда близкие люди будут одобрять вашу общительность; возможны проявления ревности, необоснованные претензии и упреки.
Сложна финансовая картина, пора подумать о том, так ли необходимы и неотложны некоторые запланированные покупки. На рабочем месте атмосфера будет весьма напряженной, и ваши попытки сыграть роль миротворца едва ли увенчаются успехом. Держитесь подальше от людей, вызывающих у вас антипатию – интуиция подскажет, с кем не следует иметь дела.
Скорпион
Жизненный тонус Скорпионов снижается, возможны недомогания, ощущение переутомления, потеря интереса к делам. В профессиональной сфере ситуация складывается противоречивая, и терять контроль над ней никак нельзя. Ваши недоброжелатели весьма изобретательны и сегодня наверняка попытаются воплотить в жизнь один из коварных планов – постарайтесь им помешать.
В семье вы наверняка найдете понимание и поддержку. Старшие родственники охотно придут вам на помощь и дадут полезные советы, воздерживаясь при этом от нетактичных замечаний и критики. Хорошим день будет для влюбленных; нельзя сказать, что страсти кипят и бушуют, но чувства крепнут, взаимопонимание становится более полным.
Стрелец
Стрельцы должны быть очень внимательны и осторожны: день обещает быть интересным и увлекательным, но небезопасным. Любое, даже самое простое и привычное для вас дело может превратиться в настоящее приключение; появляется информация, требующая немедленного пересмотра отношений с коллегами и руководством, а то и взгляда на жизнь в целом.
Перемены, происходящие в вашей душе, могут быть превратно истолкованы любимым человеком. Не скупитесь на объяснения, не уклоняйтесь от разговора, иначе между вами вырастет стена непонимания, которую будет очень трудно разрушить. День подходит для физической работы, занятий спортом.
Козерог
Козероги смогут добиться впечатляющих результатов, если откажутся от привычной линии поведения и не побоятся разрушить сложившиеся стереотипы. Именно в этот день вы сможете заложить основу «новой жизни» - счастливой и интересной, в полной мере соответствующей вашим душевным стремлениям. Близкие могут с опаской отнестись к вашим начинаниям, но позже наверняка одобрят и поддержат их.
Будьте осторожны в делах, касающихся денег и имущества, не приобретайте ценные вещи вдали от дома. День характеризуется высоким жизненным потенциалом, у вас не будет причин жаловаться на недостаток сил и энергии.
Водолей
День характеризуется чрезвычайно благоприятным эмоциональным фоном, что непременно отразиться на отношениях Водолеев с близкими людьми. День обещает быть удачным для влюбленных и тех, кто находится в поисках своей «половинки». Вам не придется проявлять инициативу и выбиваться из сил, чтобы сбылись ваши сокровенные желания – звезды готовы пойти вам навстречу во всем.
Успехи в работе будут весьма скромными, но героических подвигов на трудовом поприще от вас сегодня едва ли кто-то потребует. Стоит быть осторожнее в поездках, особенно если компанию вам составляют малознакомые люди. Посещение увеселительных заведений оставит приятное впечатление.
Рыбы
День неплохой, но весьма неоднозначный. С одной стороны, в любви вам определенно везет: наступил благоприятный момент для того, чтобы проявить инициативу, признаться в своих чувствах, сблизиться с симпатичной вам особой. С другой – явно намечается разлад в отношениях со старшими родственниками и некоторыми друзьями, ваши поступки определенно не встречают у них понимания.
В профессиональной сфере ситуация тоже складывается небезоблачная – придется приложить массу усилий, чтобы вывести недоброжелателей на чистую воду и получить награду, которую вы давно заслуживаете. Но старания не будут напрасными – упорных и целеустремленных Рыб звезды вознаградят очень щедро.