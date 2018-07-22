Весы, самое время для путешествий! Гороскоп на 22 июля

В кругу близких людей вы будете чувствовать себя не столь уверенно и комфортно. Особенно трудно придется тем, кто пытается сохранить в тайне некую важную информацию. Нежелательно признаваться в своих чувствах, выяснять отношения, отправляться в романтические поездки.

Дева

День отлично подходит для работы и творчества – но лишь в том случае, если вы готовы пренебречь мнением окружающих и отстаивать свою точку зрения. Победы будут нелегкими и не слишком значительными, однако чем более деятельны и активны вы будете сегодня, тем больших успехов сможете добиться в ближайшем будущем. Очень осторожными должны быть Девы, занимающиеся составлением финансовой отчетности, сложными расчетами – велика вероятность ошибок.

Придется решить немало проблем, чтобы достичь гармонии в личной жизни. Близкие ждут от вас решительных действий и не хотят мириться с тем, что вам нужно время на обдумывание сложившейся ситуации. Проявите твердость – велика вероятность, что об уступках вскоре придется пожалеть.

Весы

Удачный день для поездок. Весы, отправляющиеся сегодня в далекое путешествие, получат массу удовольствия и прекрасно проведут время. Вероятны новые знакомства, однако не всегда близкие люди будут одобрять вашу общительность; возможны проявления ревности, необоснованные претензии и упреки.

Сложна финансовая картина, пора подумать о том, так ли необходимы и неотложны некоторые запланированные покупки. На рабочем месте атмосфера будет весьма напряженной, и ваши попытки сыграть роль миротворца едва ли увенчаются успехом. Держитесь подальше от людей, вызывающих у вас антипатию – интуиция подскажет, с кем не следует иметь дела.

Скорпион

Жизненный тонус Скорпионов снижается, возможны недомогания, ощущение переутомления, потеря интереса к делам. В профессиональной сфере ситуация складывается противоречивая, и терять контроль над ней никак нельзя. Ваши недоброжелатели весьма изобретательны и сегодня наверняка попытаются воплотить в жизнь один из коварных планов – постарайтесь им помешать.

В семье вы наверняка найдете понимание и поддержку. Старшие родственники охотно придут вам на помощь и дадут полезные советы, воздерживаясь при этом от нетактичных замечаний и критики. Хорошим день будет для влюбленных; нельзя сказать, что страсти кипят и бушуют, но чувства крепнут, взаимопонимание становится более полным.

Стрелец

Стрельцы должны быть очень внимательны и осторожны: день обещает быть интересным и увлекательным, но небезопасным. Любое, даже самое простое и привычное для вас дело может превратиться в настоящее приключение; появляется информация, требующая немедленного пересмотра отношений с коллегами и руководством, а то и взгляда на жизнь в целом.

Перемены, происходящие в вашей душе, могут быть превратно истолкованы любимым человеком. Не скупитесь на объяснения, не уклоняйтесь от разговора, иначе между вами вырастет стена непонимания, которую будет очень трудно разрушить. День подходит для физической работы, занятий спортом.

Козерог