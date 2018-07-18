Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе

Юлия Барановская поделилась с подписчиками своими новостями. Телеведущая опубликовала на официальной странице в Instagram несколько снимков.

По всей видимости, Барановская отправилась в продолжительный круиз. "Наш дом на воде на ближайшую неделю", – коротко сообщила Юлия, выложив фото огромного лайнера.

В путешествии ее сопровождают трое детей. "Вчера была наша первая остановка – Nassau Bahamas. Мы взяли экскурсию в Голубую лагуну. Природа очень красивая, а какие дельфины, скаты и морские котики – словами не описать. Дети в полном восторге, и я вместе с ними!" – рассказала Барановская.

Когда лайнер идет без остановок, Юлия с отпрысками развлекаются танцами. Забавное видео телеведущая также опубликовала в своем аккаунте. Поклонники оценили репортажи Барановской по достоинству. А еще отметили скромность Юлии, которая, в отличие от многих коллег, не демонстрирует свое тело в купальнике. Впрочем, особо наблюдательные умудрились разглядеть ее фигуру в бикини.