Российский артист умер после тщетной борьбы с раком в 59 лет

Печальной новостью поделился друг Игоря Браславского, поэт-песенник Александр Шаганов. Он сообщил о смерти артиста на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Горькая новость – не стало Игоря Браславского... Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон", и в сольной карьере", – написал убитый горем Шаганов.

Он пояснил, что причиной смерти Браславского стал рак. "Безвременный уход из-за коварной болезни, с которой он боролся, помогал выстоять другим, в частности всячески опекал онкобольных детишек", – рассказал поэт-песенник.

В заключение Шаганов обратился к Браславскому: "Игорь, спасибо, что ты был с нами. Спасибо за твои песни, за твой композиторский труд. Ты многое не успел и очень многое сделал..."