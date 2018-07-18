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  • Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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ФОТО: kino-teatr.ru

У Владислава Жуковского остались жена и двое детей. Время и место прощания с заслуженным артистом России пока не сообщаются.

Актёр Владислав Жуковский скончался на 75-м году жизни.

— С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский, — говорится на официальном сайте Красноярского драматического театра имени Пушкина.

С 1961 по 1963 год Жуковский работал на машиностроительном заводе им. М. Хруничева. Потом он отслужил в армии, и, уйдя в запас, начал работать на "Мосфильме" в качестве механика съёмочной техники, а затем получил аттестацию "ассистент кинооператора". Позже Владислав Яковлевич поступил в училище имени М.С. Щепкина и выпустился дипломированным актёром театра и кино, пишет Лайф.

После окончания вуза он работал в театре в Иванове и Владимире, а с 1978 года начал служить в Красноярском краевом театре драмы имени Пушкина.

Зрителям Жуковский известен ролями в картинах "Морозко" и "Емельян Пугачёв", а также в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Добавим, мэтр вёл преподавательскую деятельность на театральном факультете Красноярского института искусств. У артиста остались жена и двое детей.

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