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  • «Maxima стала настолько популярной, что в нее ходит даже Филипп Киркоров?» (ФОТОНОВОСТЬ)

«Maxima стала настолько популярной, что в нее ходит даже Филипп Киркоров?» (ФОТОНОВОСТЬ)

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Филипп Киркоров.

ФОТО: EN/PER/Capital Pictures / EN/PER/Capital Pictures

Публикация с таким текстом появилась сегодня в сообществе Кохтла-Ярве в Facebook, ее оставил Игорь Лесков. Молодой певец поделился снимками, на которых изображен мужчина, невероятно похожий на Филиппа Киркорова. 

«MAXIMA настолько стал популярным, что даже Филипп Киркоров решил в него зайти. Это событие произошло на 32 квартале», - говорится в публикации.

Снимки можно посмотреть ЗДЕСЬ!

По данным портала Limon, человек на фотографии, конечно, Киркоровым не является, но выглядит и ведет себя почти как суперзвезда. Его постоянно встречают на различных круизных судах, в том числе и на маршруте Таллинн-Стокгольм. Отбоя от желающих сфотографироваться у двойника Киркорова, конечно же, нет. 

Ведущая «Народного Радио» Анастасия Петерсон некоторое время назад тоже делилась в соцсетях снимком, на котором она запечатлена с двойником Киркорова на круизном лайнере. А где еще вы встречали этого запоминающегося мужчину?  

ФОТО: Instagram Анастасии Петерсон

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