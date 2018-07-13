«Maxima стала настолько популярной, что в нее ходит даже Филипп Киркоров?» (ФОТОНОВОСТЬ)

«MAXIMA настолько стал популярным, что даже Филипп Киркоров решил в него зайти. Это событие произошло на 32 квартале», - говорится в публикации.

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По данным портала Limon, человек на фотографии, конечно, Киркоровым не является, но выглядит и ведет себя почти как суперзвезда. Его постоянно встречают на различных круизных судах, в том числе и на маршруте Таллинн-Стокгольм. Отбоя от желающих сфотографироваться у двойника Киркорова, конечно же, нет.

Ведущая «Народного Радио» Анастасия Петерсон некоторое время назад тоже делилась в соцсетях снимком, на котором она запечатлена с двойником Киркорова на круизном лайнере. А где еще вы встречали этого запоминающегося мужчину?