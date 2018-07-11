Устала Алла: шоу-бизнес доконал Пугачеву

19 лет назад именно в Витебске состоялся один из первых концертов Николая Баскова. А сегодня он выступает здесь уже как большой артист. Но перед выходом на сцену пообщался с корреспондентом Dni.Ru.

"Не так давно я отдыхал на Сардинии, – рассказал артист – Там была и Алла Борисовна с семьей. Давно я не видел ее такой счастливой, умиротворенной, благостной".

"Пугачева спросила у меня: "Ну что там нового в шоу-бизнесе, что происходит?" – продолжает Николай. – А я сказал, что не в курсе, не знаю никаких сплетен. Алла Борисовна вздохнула: "Я тоже уже давно не интересуюсь. Надо готовится к юбилею".

Напомним, что Пугачева, напомним, в апреле 2019 года отметит 70-летие. По случаю грандиозного юбилея главная артистка страны планирует впервые за долгое время дать большой сольный концерт.