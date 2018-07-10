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  • Видео: сексуальная Настя Каменских обратилась к жителям Эстонии и улетела в США с Потапом

Видео: сексуальная Настя Каменских обратилась к жителям Эстонии и улетела в США с Потапом

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Настя Каменских

ФОТО: Karpushkina Yelizaveta/ITAR-TASS/Scanpix

Четыре дня назад, находясь с концертом в Одессе, украинская певица Настя Каменских записала видео-обращение для эстонских поклонников. 

Артистка пригласила всех на свою новую сольную концертную программу в таллиннский ночной клуб CatHouse Concert Hall, где уже в эту пятницу, 13 июля, состоится выступление певицы. Певица пообещала, что ее выступление будет сексуальным. 

А уже через день после этого видео артистка начала публиковать яркие снимки из Америки. Судя по фотографиям, Каменских наслаждается красотами США вместе с Потапом, роман с которым певице уже давно приписывают. 

Смотрите фото и видео ниже! 

 

#laladay in #lalaland 👩🏼‍🎤

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

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