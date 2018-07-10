Видео: сексуальная Настя Каменских обратилась к жителям Эстонии и улетела в США с Потапом

Артистка пригласила всех на свою новую сольную концертную программу в таллиннский ночной клуб CatHouse Concert Hall , где уже в эту пятницу, 13 июля, состоится выступление певицы. Певица пообещала, что ее выступление будет сексуальным.

А уже через день после этого видео артистка начала публиковать яркие снимки из Америки. Судя по фотографиям, Каменских наслаждается красотами США вместе с Потапом, роман с которым певице уже давно приписывают.