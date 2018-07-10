Видео: сексуальная Настя Каменских обратилась к жителям Эстонии и улетела в США с Потапом

10. июль 2018, 18:07
Четыре дня назад, находясь с концертом в Одессе, украинская певица Настя Каменских записала видео-обращение для эстонских поклонников.
Артистка пригласила всех на свою новую сольную концертную программу в таллиннский ночной клуб CatHouse Concert Hall, где уже в эту пятницу, 13 июля, состоится выступление певицы. Певица пообещала, что ее выступление будет сексуальным.
А уже через день после этого видео артистка начала публиковать яркие снимки из Америки. Судя по фотографиям, Каменских наслаждается красотами США вместе с Потапом, роман с которым певице уже давно приписывают.
Смотрите фото и видео ниже!