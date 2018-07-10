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  • Галерея 18+: итальянский мотогонщик Валентино Росси занялся любовью с возлюбленной на яхте

Галерея 18+: итальянский мотогонщик Валентино Росси занялся любовью с возлюбленной на яхте

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Горячие кадры! Девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах, также шестикратный вице-чемпион Валентино Росси наслаждается отдыхом на яхте со своей возлюбленной Франческой Софией Новелло.

Росси попал в объективы папарацци в водах Италии, неподалеку от курортного городка Пезаро. Это не удивительно, что мотогонщик распустил руки, ведь его возлюбленная - сексапильная модель нижнего белья и звезда соцсетей, которая, кстати, значительно младше мужчины. 

Смотрите пикантную галерею!

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