Галерея 18+: итальянский мотогонщик Валентино Росси занялся любовью с возлюбленной на яхте
10. июль 2018, 11:03
Горячие кадры! Девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах, также шестикратный вице-чемпион Валентино Росси наслаждается отдыхом на яхте со своей возлюбленной Франческой Софией Новелло.
Росси попал в объективы папарацци в водах Италии, неподалеку от курортного городка Пезаро. Это не удивительно, что мотогонщик распустил руки, ведь его возлюбленная - сексапильная модель нижнего белья и звезда соцсетей, которая, кстати, значительно младше мужчины.
Смотрите пикантную галерею!