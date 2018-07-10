Галерея 18+: итальянский мотогонщик Валентино Росси занялся любовью с возлюбленной на яхте

Росси попал в объективы папарацци в водах Италии, неподалеку от курортного городка Пезаро. Это не удивительно, что мотогонщик распустил руки, ведь его возлюбленная - сексапильная модель нижнего белья и звезда соцсетей, которая, кстати, значительно младше мужчины.