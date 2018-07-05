Читайте эксклюзивное интервью: эстонец рассказал, почему организует в Таллинне фестиваль российских суперзвезд

В преддверии этого мероприятия мы решили пообщаться с бизнесменом и организатором данного фестиваля - Стеном-Эриком Яантсоном и узнать, почему он, эстонец по национальности, решил организовать в Эстонии фестиваль русской поп-музыки.

- Как у вас родилась идея организовать в Таллинне такой большой фестиваль исключительно российских поп-звезд?

В ситуации, когда почти треть жителей Эстонии – русские, это достойно сожаления, что у нас долгие годы не было качественного фестиваля русской поп-музыки. Три года назад идея была реализована и надеемся, что это станет традицией на долгие годы. «Танцевальная Волна» пришла, чтобы остаться.

- «Танцевальная Волна» в этом году пройдет уже во второй раз. Кто из российских звезд за всё время больше других удивил вас своим райдером?

Нахожусь в этом бизнесе около 15 лет, поэтому по-настоящему удивить меня могут очень редко. Быть может, было интересно смотреть, как с годами менялся райдер Тимати. Привозя Тимати в Эстонию неоднократно в разные годы, было даже смешно увидеть благодаря райдеру, как один молодой талантливый парень превратился в суперзвезду мирового масштаба.

- Как вы выбираете звезд для русского фестиваля?

Моя девушка с русскими корнями и наша команда в курсе тенденций развития русской музыки, мы старались в разные годы привозить на фестиваль «Танцевальная Волна» настоящих суперзвезд или легенд русской поп-музыки. Мы выбираем артистов, учитывая их популярность как в Эстонии в общем, так и среди местного русского населения.

- Есть ли в России знаменитость, которую вы очень хотите привезти в Эстонию, но ее гонорар слишком велик?

Я считаю, что гонорар звезды находится в пропорции с его достижениями и популярностью. Из-за денег не должно отменяться ни одно выступление, особенно если желание велико и слушатель для данного артиста в Эстонии имеется.

- В день «Танцевальной Волны» на Певческом поле весь вечер будут петь и говорить по-русски. Не было ли из-за этого проблем в прошлый раз?

Я считаю, что «Танцевальная Волна» - один большой интеграционный проект, считаю я как эстонец, что данная музыка и артисты нравятся и русским, и эстонцам по всей стране.