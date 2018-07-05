В золотистых тонах: Эмили Ратаковски похвасталась декольте в соблазнительном топе

ФОТО: Instagram / Instagram

Волосы Эмили уложила в косу и распустила несколько прядей. Кроме этого она выбрала в качестве аксессуаров кольца-серьги. "Heure magique (в переводе с французского – волшебное время – ред.)", – подписала фото модель.

В комментариях поклонники знаменитости, как обычно не были скупы на комплименты: "Потрясающая", "Шикарная девушка", "Отличное освещение и поза", – написали они.

ФОТО: Instagram / Instagram

Ранее Эмили Ратаковски в своем Instagram опубликовала несколько фото и видео со своего отдыха в солнечной Греции. Отметим, что на снимках Эмили позирует в бикини от собственного бренда Inamorata.