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Подшофе? Беременная Собчак каталась по центру Москвы под утро с заплетающимся языком (ВИДЕО)

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Ксения Собчак.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Ксения Собчак попала на видео, когда под утро ехала с заплетающимся языком по центру Москвы. Ролик публикует телеграм-канал Life Shot, пишет Лайф.

— Люди не спят ночью. Триста...три...сорок семь, — выговорила телеведущая, вероятно, имея в виду, что часы показывают 3:47.

Отметим, что ранее жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина заявила, что Собчак беременна во второй раз. Ни сама телеведущая, ни её супруг Максим Виторган пока данную информацию не подтвердили.

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