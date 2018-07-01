Подшофе? Беременная Собчак каталась по центру Москвы под утро с заплетающимся языком (ВИДЕО)
1. июль 2018, 16:15
Ксения Собчак попала на видео, когда под утро ехала с заплетающимся языком по центру Москвы. Ролик публикует телеграм-канал Life Shot, пишет Лайф.
— Люди не спят ночью. Триста...три...сорок семь, — выговорила телеведущая, вероятно, имея в виду, что часы показывают 3:47.
Отметим, что ранее жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина заявила, что Собчак беременна во второй раз. Ни сама телеведущая, ни её супруг Максим Виторган пока данную информацию не подтвердили.